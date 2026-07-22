Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur de l'égalité des genres dans l'aviation civile

Talatona — La présidente du Conseil d'administration de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC), Amélia Kuvíngua, a affirmé mardi à Luanda que l'Angola demeure fermement engagé dans la promotion de l'égalité des genres dans l'aviation civile afin de favoriser un environnement plus inclusif, plus sûr, plus innovant et plus compétitif.

S'exprimant à l'ouverture de la troisième édition du Sommet mondial sur le genre dans l'aviation de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI/ICAO), la responsable a souligné que la tenue de cet événement en Angola constitue une marque de confiance de l'organisation internationale à l'égard du parcours entrepris par le pays dans la modernisation de son aviation civile.

Elle a remercié l'OACI pour sa coopération constante avec l'Angola, précisant que ce partenariat a été déterminant pour le renforcement des capacités institutionnelles, la modernisation du système réglementaire et la consolidation d'une culture de sécurité alignée sur les normes internationales les plus élevées.

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Au cours de son intervention, Amélia Kuvíngua a indiqué que l'aviation mondiale fait face à des défis croissants liés à l'innovation technologique, à la transformation numérique, à la durabilité environnementale, à la cybersécurité et au développement du capital humain, estimant que la réponse à ces enjeux passe par des institutions solides, des régulateurs crédibles et des professionnels qualifiés.

Dans ce contexte, a-t-elle poursuivi, l'ANAC met en oeuvre un vaste processus de transformation institutionnelle reposant sur le renforcement de la supervision, la modernisation des procédures, la qualification des techniciens et l'amélioration continue du modèle réglementaire.

Elle a ajouté que grâce à ces efforts, l'Angola a obtenu un taux de 83,14 % de mise en oeuvre effective lors du plus récent audit USAP-CMA de l'OACI, se classant parmi les pays les plus performants de la région africaine (AFI).

La responsable a également présenté le premier Diagnostic national sur le genre dans l'aviation civile angolaise, révélant que les femmes représentent 28,5 % des effectifs du secteur et occupent 35,7 % des postes de direction.

« L'aviation ne peut pas se permettre de gaspiller des talents. Le talent ne connaît pas le genre ; il connaît la compétence, le mérite et le dévouement », a-t-elle déclaré.

Elle a soutenu que la promotion de l'égalité des chances constitue à la fois une responsabilité sociale et un facteur essentiel pour stimuler l'innovation, améliorer la qualité des décisions, renforcer la compétitivité des organisations et consolider la sécurité aérienne.

La présidente de l'ANAC a appelé les participants à faire en sorte que ce sommet débouche sur des résultats concrets et inspire une nouvelle génération de professionnels, afin que l'avenir dans l'aviation soit déterminé par le mérite et la préparation, et non par le genre.

La troisième édition du Sommet mondial sur le genre dans l'aviation de l'OACI se poursuit jusqu'à jeudi et réunit des experts et responsables du secteur aéronautique de différents pays afin de débattre de stratégies destinées à favoriser une plus grande participation des femmes et à promouvoir une industrie plus inclusive, résiliente et mieux préparée aux défis de l'avenir.