Sénégal: Kédougou - La SODAGRI assure préparer activement la campagne de production agricole, malgré ses faibles moyens

Kédougou — Le service régional à Kédougou (sud-est) de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) prépare activement la campagne de production agricole, a assuré son chef d'antenne, Omar Sané, tout en déplorant l'insuffisance des équipements et le non-accès de certains agriculteurs de la région aux intrants.

"Nous disposons, à ce jour, de trois tracteurs. Les deux fonctionnent. Le troisième est en réparation. C'est avec ces tracteurs que nous allons aider les agriculteurs à labourer les champs de maïs et d'arachide, les rizières aussi", a-t-il dit.

M. Sané juge insuffisant le nombre de tracteurs dont dispose la SODAGRI dans cette région.

D'après lui, la Société de développement agricole et industriel du Sénégal envisage, à la demande des agriculteurs de la région de Kédougou, d'emblaver 1 600 hectares cette année, pour la culture de l'arachide, du riz et du maïs.

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Omar Sané, le chef d'antenne de la SODAGRI à Kédougou

"Pour le moment, nous avons labouré 247 des 1 600 hectares prévus pour cette année", a-t-il indiqué.

"Nous avons de nombreuses demandes à Tomboronkoto, à Fongolimbi, à Dindéfélo, etc. Nous allons faire de notre mieux pour satisfaire la demande des agriculteurs", a assuré le chef d'antenne de la SODAGRI à Kédougou. "L'autre problème, c'est l'insuffisance de la quantité de semences du riz."

Il déplore que certains intrants agricoles ne soient pas encore distribués dans une partie de la région.

Mais la Société de développement agricole et industriel du Sénégal a mis des semences à la disposition de plusieurs producteurs de la région, avec l'aide du service régional de l'agriculture, selon Omar Sané.

Un programme d'exploitation de 50 hectares de riz soutenu par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) sera mis en oeuvre au cours de cette campagne agricole, dans la région de Kédougou, a-t-il annoncé.

Cette initiative va mobiliser 100 agriculteurs locaux, selon le responsable régional de la SODAGRI.

De nombreux agriculteurs seront initiés à diverses méthodes culturales, a-t-il promis, ajoutant que certains d'entre eux, des riziculteurs de Dar Salam et de Sambangara, dans le département de Salémata, ont déjà bénéficié d'une formation agricole avec l'aide de la JICA.