Afrique: ENOA - 132 élèves-officiers de 15 pays reçoivent leurs épaulettes

Thiès — Cent-trente-deux élèves officiers issus de 15 pays africains, dont le Sénégal, composant la 44-ème promotion de l'École nationale des officiers d'active (ENOA) de Thiès, ont reçu leurs épaulettes de fin de formation, mardi.

Selon le colonel Samba Fall, commandant de l'ENOA, sur les 132 élèves-officiers formés, dont sept personnels féminins, il y a 118 Sénégalais. Les 14 autres viennent d'autres pays africains.

Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Guinée, du Mali, du Niger, de la République centrafricaine, du Rwanda et du Togo. Ce qui traduit "avec pertinence" la vision diplomatique du Sénégal, a-t-il commenté.

"Durant deux années, ces jeunes hommes et femmes ont été formés autour de cinq axes majeurs : l'instruction militaire tactique et technique, la formation militaire générale, l'entraînement physique et sportif, la formation civique et morale et la charge de l'exercice de l'autorité", a ajouté le commandant de l'ENOA.

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Cette formation a été consolidée par un volet académique dispensé par des professeurs d'université et enrichi par un cycle de conférence assuré par des intervenants civils et militaires de haut niveau.

"Ils nous ont permis de les familiariser avec les drones dans l'espace, le combat, la cybersécurité, l'ancrage dans les traditions guerrières africaines et la géopolitique", a ajouté le commandant d'école.

Le colonel Fall a expliqué cette formation avait donné aux élèves-officiers "tout ce dont ils auront besoin pour tenir la fonction avec professionnalisme et abnégation".

"Les officiers de la 44-ème promo se veulent les dignes héritiers de la génération d'officiers qui ont marqué de leur empreinte indélébile l'histoire et la vie de cette prestigieuse école", a pour sa part indiqué le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé.

"Il n'existe pas de métier qui offre un sens aussi profond à l'exigence que celui de consacrer sa vie à la sécurité de son peuple et à la défense de la souveraineté", a-t-il dit.

L'ENOA a formé, depuis sa création en 1981, 1.698 officiers, dont 452 étrangers et 1.246 Sénégalais, renseigne le colonel Samba Fall, commandant de l'ENOA.