Sénégal: Guédj Diouf installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de Kaolack

Kaolack — Le nouveau gouverneur de Kaolack (centre), Guédj Diouf, a été installé dans ses fonctions par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, mercredi, au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part plusieurs autorités de cette région.

M. Diouf, administrateur civil principal de classe exceptionnelle, précédemment gouverneur de la région de Tambacounda (est), remplace Mohamadou Moctar Watt à la tête de l'exécutif régional de Kaolack.

M. Watt est promu directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Mohamadou Moctar Watt "ne quitte pas le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il est appelé à poursuivre sa mission à mes côtés en qualité de directeur de cabinet. Cette nomination que j'ai voulue en hommage à tous les hauts fonctionnaires du commandement territorial, de l'administration territoriale de façon générale, traduit la confiance placée dans son expérience, sa connaissance des territoires et sa maîtrise du fonctionnement de l'administration publique", a expliqué M. Cissé.

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Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a souligné "le lien particulièrement étroit" entre M. Watt et Kaolack, où il a servi "à trois niveaux complémentaires de l'administration territoriale, ce qui explique sa connaissance "particulièrement fine" de ce territoire.

S'appuyant sur cette expérience, M. Watt a concouru au développement de la région de Kaolack "avec méthode, disponibilité et sens des responsabilités", a relevé Mouhamadou Makhtar Cissé.

Guédj Diouf, issu de la même promotion que M. Watt, prend le relais de ce dernier au terme d'un parcours qui lui a permis d'exercer "l'autorité de l'Etat dans des territoires aux réalités très diverses", a fait valoir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

La situation de la région de Kaolack, "véritable bassin de production, carrefour majeur de circulation et de commerce", appelle "une présence constante sur le terrain, une grande capacité d'écoute et une forte réactivité", a-t-il ajouté à l'endroit du nouveau gouverneur.

"Il vous appartiendra, en premier lieu, de garantir la sécurité des personnes et des biens, de veiller au respect des lois et règlements. Cette exigence de sécurité doit s'accompagner d'une attention permanente à la cohésion sociale et au maintien d'un dialogue constructif avec les autorités religieuses et coutumières, des élus territoriaux et des différentes composantes de la société, tout en consolidant la coordination de l'action publique autour des priorités de la région", a indiqué M. Cissé.

Le gouverneur sortant a déclaré que durant tout son séjour dans la région de Kaolack, il s'était efforcé de répondre aux exigences de sa fonction au mieux de ses compétences et aptitudes.

S'adressant à son successeur, il lui a rappelé qu'il sera désormais à la tête d'une "région stratégique, au regard de sa position de carrefour".

Le potentiel agro-pastoral de Kaolack "est avéré, et l'exploitation du sel présente bien d'opportunités, avec l'existence d'un tissu industriel certes embryonnaire mais qui peut valoir satisfaction avec une éventuelle redynamisation et modernisation des huileries, la relance du textile et la consolidation de la transformation industrielle et la production de sel", a déclaré Mohamadou Moctar Watt.

Le nouveau de la région de Kaolack a salué l'excellent travail" accompli par son prédécesseur, assurant avoir "une claire conscience" de ses nouvelles responsabilités, "en ce sens que Kaolack est une région de production agricole, de commerce, d'innovations et de et spiritualité aux immenses potentialités humaines et économiques", sans compter les défis à "relever ensemble".

"Je prends note, avec beaucoup d'intérêt, des orientations déclinées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et mon action s'articulera, essentiellement, autour des priorités" énoncées, à savoir "consolider l'autorité de l'Etat et la sécurité des personnes et des biens" et "promouvoir une administration de proximité efficace, transparente et à l'écoute des citoyens".

Il a également dit sa volonté de renforcer la coordination entre les services de l'Etat et les collectivités territoriales, d'accompagner le développement économique de la région et de contribuer à la préservation de l'ordre public, de la paix sociale et du vivre ensemble.

Il a assuré que sa porte "sera ouverte à toutes les forces vives de la région", tout en s'engageant à travailler "dans un esprit permanent de dialogue, de concertations et de respect mutuel, en vue de faire de Kaolack une région toujours plus dynamique, attractive et résolument engagée dans la mise en œuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, afin que chaque citoyen puisse ressentir concrètement les effets d'un développement inclusif, durable et équitable".