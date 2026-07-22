Sénégal: Gamou de Keur Mame El Hadj - Comité d'organisation et administration rassurés par les engagements des parties prenantes

Thiès — Le comité d'organisation du Gamou de Keur Mame El Hadj et le préfet de Thiès se sont dits rassurés par les engagements pris par les services et collectivités concernés, en perspective de la 140-ème édition du rassemblement religieux que ce foyer religieux de la capitale du rail abritera, cette année, dans la dernière semaine du mois d'août.

"Nous avons pu présenter nos doléances et nous avons eu satisfaction, en premier lieu, des réponses qui nous ont été fournies", a dit Abdourahmane Boye, membre du comité d'organisation et porte-parole du jour.

"Nous osons espérer que si les engagements sont respectés, [...] nous allons passer un gamou qui sera bien organisé", a-t-il ajouté en s'entretenant avec des journalistes, mardi, en marge d'une réunion portant sur les préparatifs de cet évènement.

Le Gamou de Keur Mame El Hadj se tient cette année le 23 ou le 24 août, soit à une dizaine de jours d'intervalle du 14 août, l'autre date principale du calendrier évènementiel de ce foyer religieux.

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"Généralement en période hivernale, ce sont les dispositions sanitaires et environnementales qui sont de mise", a relevé M. Boye.

D'habitude, une journée de consultations gratuites est organisée et le quartier Keur Mame El Hadji reçoit une équipe du service d'hygiène, qui vient désinfecter les lieux, et une autre de la Société nationale de gestion des déchets solides (SONAGED), attendue pour nettoyer le quartier, en relation avec la mairie.

Il a relevé une "amélioration" rapport aux années passées, sur le plan médical, au vu des engagements pris.

La région médicale promet de porter à 10 millions la dotation en médicaments, à la hauteur du montant demandé chaque année, pour les consultations gratuites. D'habitude, elle offre la moitié de la dotation sollicitée.

Pour le fonctionnement du poste de santé secondaire, "la subvention de 20 millions de l'Etat du Sénégal que nous attendions depuis des années est déjà arrivée", s'est-il réjoui.

Il a dit espérer que "ce n'est qu'un début" pour cette structure sanitaire qui "polarise maintenant l'ensemble de la ville de Thiès", en recevant des patients de partout.

Avec ces engagements, le comité peut s'attendre à passer un Maouloud sous une bonne couverture sanitaire et hygiénique, a dit Abdourahmane Boye.

Le comité d'organisation, par la voix de son président Serigne Ousseynou Ndiéguène, a tenu à demander à ce que l'appui en vivres promis par le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) puisse arriver tôt, pour la restauration des hôtes.

S'agissant du volet électricité, après "les efforts" faits par la Senelec l'année dernière, qui a essayé de satisfaire trois années de cumul de demandes d'extension, le comité d'organisation compte réintroduire une autre requête dans ce sens.

Les représentants de la ville de Thiès et de la mairie de Thiès-nord se sont respectivement engagés pour la réalisation de points lumineux et le désensablement des alentours de la mosquée et des voies principales de Keur Mame El Hadji.

"Tous les secteurs se sont prononcés, qu'il s'agisse de la santé, de la sécurité, de l'élevage, des eaux et forêts, de la communication, de la Senelec, de la Sen'eau, en s'engageant pour que la journée soit belle", a résumé le préfet Mame Less Cabou.

"A entendre les diverses interventions, nous espérons que toutes les dispositions seront prises", a-t-il ajouté, non sans souligner l"'enthousiasme" des chefs de service pour participer aux multiples réunions préparatoires.

"Leurs réponses nous rendent optimistes et nous espérons qu'ils tiendront leurs engagements", a-t-il dit, tout en les y exhortant.