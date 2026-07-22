Sénégal: Gamou de Ndiassane 2026 - L'assainissement, préoccupation majeure du khalife (Porte-parole)

Ndiassane — La question de l'assainissement demeure une préoccupation importante du khalife de Ndiassane Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, en perspective du Gamou que cette cité religieuse de la région de Thiès (ouest) abrite le 2 septembre prochain, a indiqué son porte-parole.

Intervenant lors d'une réunion du comité départemental de développement (CDD) consacrée aux préparatifs de ce Gamou, Khalifa Ababacar Kounta a particulièrement insisté sur la problématique de l'assainissement, déplorant les "insuffisances" notées lors de la précédente édition 2025.

Ce CDD, auquel prenait part de nombreux dignitaires religieux, élus territoriaux et chefs de services départementaux, fait suite à un comité local de développement (CLD) présidé récemment par le sous-préfet de Pambal, Abdoulaye Sow.

Le porte-parole des khadres a toutefois salué les "importantes dispositions" déjà prises par les services de l'État, en particulier par la Société nationale de gestion des déchets solides (SONAGED), dont les efforts sur le terrain ont été "unanimement reconnus".

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Il s'est dit confiant quant à la capacité de cette structure à relever le défi de la propreté à Ndiassane lors du prochain Gamou, à travers une meilleure anticipation des opérations de collecte, le renforcement des moyens logistiques, la mise en place de points de regroupement des déchets et la poursuite des actions de sensibilisation.

Les participants ont d'ailleurs souligné "le travail remarquable" accompli par la SONAGED, lors des grands rassemblements religieux à travers le pays.

Son expertise, la mobilisation de ses équipes, le déploiement d'engins de collecte et d'agents de nettoiement constituent, selon eux, des atouts majeurs pour garantir un environnement propre avant, pendant et après le Gamou.

Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer ce dispositif à Ndiassane, afin d'offrir aux fidèles un cadre sain et conforme au prestige de cette cité religieuse.

Le préfet de Tivaouane, Abou Sow, a insisté, pour sa part, sur le renforcement du dispositif sécuritaire, avec une présence accrue de la gendarmerie, la mobilisation de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), la finalisation rapide du plan de circulation.

Il a aussi souligné la nécessité d'un déploiement des sapeurs-pompiers, des équipes médicales et des moyens logistiques nécessaires.

M. Sow a, en outre, appelé au renforcement de l'approvisionnement en eau potable, à une alimentation électrique sans interruption, à l'amélioration de l'état des routes par AGEROUTE.

Il a souligné l'importance d'appuyer les structures sanitaires, en rendant disponibles les médicaments. Une meilleure anticipation des besoins en bois de chauffe et en denrées alimentaires est aussi souhaitée, a-t-il laissé entendre.

Abou Sow a, en outre, exhorté les services de l'hygiène et de l'assainissement à travailler en synergie avec la SONAGED, afin d'intensifier les opérations de nettoiement avant, pendant et après le Gamou.

Estimant que le délai restant avant le Gamou est désormais "très court", il a invité chaque service à engager, sans attendre, les actions relevant de sa responsabilité, afin que les engagements pris à la réunion du CDD soient honorés avant la tenue de la rencontre du CRD.

Il a salué l'engagement constant des autorités religieuses, des services de l'État, des collectivités territoriales, ainsi que des partenaires opérationnels, notamment la SONAGED, pour une bonne organisation de ce rendez-vous spirituel.