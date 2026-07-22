Congo-Kinshasa: Président de CDDE, AAAP - Pierre Tembele signe son adhésion et s'engage à soutenir les actions de Félix Tshisekedi

La Plateforme électorale et politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, AAAP en sigle, que préside l'Honorable Laurent Batumona sous l'impulsion de Tony Kanku Shiku Haut représentant du Chef de l'Etat a réalisé une ouverture politique remarquable hier, mardi 21 juillet 2026 dans la salle La Perle à Lemba. AAAP membre de l'Union Sacré de la Nation, a enregistré une adhésion d'un parti politique dénommé Congo Debout pour le Développement en sigle C.D.DE, parti politique de masse du Président National Me Pierre Tembele Mayeta. En prélude des futures échéances électorales, ce renforcement des lignes au sein de AAAP constitue un signal fort dans la bataille de mobilisation des moyens humains et stratégiques derrières Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et Chef de l'Etat. Les échéances électorales sont parmi les plus en vue et recommandent une mutualisation des efforts pour ce challenge. Me Tembele a été accueilli à bras ouvert pour son adhésion à l'AAAP. Il est satisfait d'avoir fait un bon choix.

Le Parti politique Congo Débout pour le Développement a signé un acte d'adhésion à la Plateforme électorale et Politique AAAP que préside Laurent Batumona. Il s'est engagé de travailler sous le leadership de Tony Kanku Shiku, Haut-Représentant des Acteurs du Peuple pour soutenir avec dévouement et jusqu'au sacrifice suprême, le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine présidentielle, afin de réélection écrasante et sans appel à la magistrature suprême. Me Pierre Tembele Mayeta a pris l'engagement de doter le Chef de l'Etat d'une majorité confortable et homogène dans les deux Chambres du Parlement, ainsi qu'aux assemblées provinciales et locales. Il a par la suite juré de faire adhérer la population aux objectifs de l'AAAP et de contribuer financièrement au fonctionnement du Regroupement.

Recommandé depuis Bruxelles par Tony Kanku Shiku auprès du Président de AAAP, Laurent Batumona pour examiner le critérium et le canevas de travail le CDDE s'est engagé à collaborer à un mécanisme commun de présentation des candidatures à tous les niveaux.

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La cérémonie s'est ouverte par la lecture de fiche d'adhésion suivie de prise de parole par le Président de CDDE Me Pierre Tembele. Dans son discours, il a fait savoir à la Plateforme Electorale et Politique PEP-AAAP que l'adhésion de son Parti politique est un tournant décisif dans l'histoire de son Parti politique comme le moment où il a choisi de joindre les forces, sa vision et la détermination de CDDE à celles de AAAP : "Notre adhésion à AAAP procède d'une volonté manifeste de mettre nos forces et notre ancrage populaire au service d'un idéal commun. Il s'agit pour le Congo Debout pour le développement ; de contribuer sous la bénédiction divine à l'édification d'un Congo Uni, meilleur et prospère en soutenant avec loyauté le leadership éclairé et génie diplomatique de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République.

Prenant la parole à cette occasion, le Président de AAAP/ PEP Laurent Batumona a fixé le format de sa plateforme en terme des partis politiques, Associations et Personnalités depuis sa création en juillet 2022. Il a donné une vision claire de cette plateforme qu'il dirige de main de maitre qui consiste à soutenir sans faille les actions du Chef de l'Etat. Il a fait savoir que sa plateforme est membre de l'Union Sacrée de la Nation avec une représentation à l'Assemblée Nationale et au Sénat ainsi que dans les Assemblées provinciales et locales.

Il a pour la circonstance remis les symboles de la plateforme AAAP et il lui recommandé de faire rayonné les idéaux de AAAP sans pour autant dérangé les idéaux de l'Union pour la démocratie et le Progrès Social en sigle UDPS. " Soutenir la vision du Chef de l'Etat". Par ailleurs, Laurent Batumona a remercié le chef de l'Etat pour l'annonce sur le dialogue inclusif. Selon lui, l'AAAP continuera de soutenir exclusivement le Chef de l'Etat.

La salle était pleine à craquer par la présence des Partis politiques, associations, personnalités et autres sympathisants. La modération a été assurée par le Président Fédéral du MSC Emile Nguadi Nzumbu.