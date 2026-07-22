Congo-Kinshasa: ERC, Cenco, EJCSK, RDC - Guylain Nyembo capte le soutien des Confessions religieuses en faveur du RGPH2 !

La campagne de sensibilisation en faveur du deuxième recensement général de la population et de l'habitat franchit une étape importante. Après les rencontres avec le Président de la République Félix Tshisekedi, les Députés et Sénateurs ainsi que les Gestionnaires des Universités et Instituts supérieurs tant publics que privés à Kinshasa, le Ministre d'Etat en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo Mbwizya, a consacré sa journée d'hier, mardi 21 juillet 2026, à une tournée stratégique de mobilisation des Confessions religieuses.

Accompagné de M. Alain Akpadji, Représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Guylain Nyembo a rencontré, tour à tour, l'archevêque Ejiba Yamapia, Représentant légal de l'Eglise du Réveil du Congo (ERC), M. Covey Mududu, Président délégué du Centre d'accueil Kimbaguiste, et Monseigneur Donatien Nshole, Secrétaire Général et Porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco).

Au-delà de la dimension liée aux échanges entre personnalités dans chaque étape, cette ronde a permis de mettre en exergue l'opportunité du deuxième recensement général de la population en République démocratique du Congo, ses enjeux réels dans un contexte national marqué notamment par une croissance démographique rapide, tout en démontrant le rôle que peuvent incarner les églises dans la mobilisation des fidèles.

Devant les membres du Comité exécutif de l'ERC, au siège de cette plateforme religieuse dans la commune de Limete, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo a expliqué que le RGPH2 constitue un exercice d'intérêt général, qui ne saurait porter aucune connotation politique particulière. Il a justifié la prise en compte des églises dans ce processus de réalisation du recensement par une volonté plus poussée de rassemblement et de conscientisation des enfants de Dieu afin de prévenir toute désorientation et de capter leur adhésion à ce qui se veut un acte de souveraineté nationale.

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Par la même occasion, Guylain Nyembo a réaffirmé la vision du Gouvernement en faveur de la modernisation de la gouvernance statistique et a soutenu son engagement à doter la RDC d'un outil d'aide essentiel à planification des politiques publiques au service du développement à travers le RGPH2.

L'ERC adhère au processus du RGPH2

Très réceptif, l'Archevêque Ejiba Yamapia a vivement salué le sens d'ouverture du Ministre d'Etat Guylain Nyembo et l'a rassuré de son accompagnement permanent. Selon lui, l'ERC adhère pleinement à la démarche du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat et se tient prête à mobiliser les chrétiens, y compris la logistique nécessaire, pour le bien du pays.

« Nous avons reçu le Ministre d'Etat en charge du Plan. Il nous a expliqué pourquoi le recensement est important. Il nous a aussi montré de quelle manière l'Eglise peut aider le Gouvernement à avoir les résultats voulus. A ce sujet, nous avons montré notre disponibilité. Nous avons dit à Son Excellence le Ministre d'Etat que l'Eglise du Réveil du Congo est une confession religieuse installée dans tous les 145 territoires de notre pays. Non seulement que nous sommes dans de grandes agglomérations, notre particularité est que même dans des bateaux et dans des baleinières, nous y avons des Cellules. Ce qui signifie que nous sommes un partenaire fiable qui peut faire arriver le message là où il faut. Et encore, la particularité pour l'Eglise du Réveil du Congo c'est que la plupart de nos membres sont des jeunes. Avec ce facteur, ils ont la capacité de se mouvoir dans toutes les directions pour apporter le message. En ce qui concerne la sensibilisation, nous sommes un partenaire fiable et crédible. Nous avons montré notre disponibilité », a rassuré l'Archevêque Ejiba Yamapia, au terme de la rencontre, face à la presse.

Fièvre de la mobilisation au Centre d'accueil Kimbanguiste

Sans repos, ni répit, c'est sous le coup de 14h que le cortège du Ministre d'Etat au Plan et à la Coordination de l'Aide au Développement a pris la direction de l'avenue Saïo, dans la commune de Kasavubu, pour s'immobiliser dans l'enclos du Centre d'accueil Kimbanguiste. Sur place, M. Guylain Nyembo a été chaleureusement accueilli par le Président délégué M. Covey Mududu avant de s'adresser aux responsables sectionnaires de Kinshasa de l'église kimbanguiste. A cette étape, le Ministre d'Etat Guylain Nyembo Mbwizya a livré une communication très rassurante centrée sur l'appropriation du destin du pays par ses propres fils et filles, suivant la recommandation du Prophète Simon Kimbangu. Il a ainsi présenté le deuxième Recensement général de la population et de l'habitat comme un acte de haute responsabilité qui va permettre à la RDC de disposer, pour une première depuis 42 ans, des données fiables pour planifier ses perspectives de progrès. Le Représentant résident de l'UNFPA, Alain Akpadji, s'est également exprimé devant les sectionnaires de Kinshasa. Dans sa brève allocution, il a insisté sur la place de l'Eglise dans la gouvernance démographique moderne et a épinglé la détermination de son organisme à mettre à contribution son expertise ainsi que les moyens financiers adéquats pour contribuer à la réalisation du RGPH2.

Dans sa réplique, le responsable de l'église kimbanguiste à Kinshasa a loué la portée du message officiel du Gouvernement et de son partenaire l'UNFPA. Dans un élan de conviction, il a, à haute et pleine voix, exprimé la disponibilité de EJCSK à accompagner le processus du RGPH2 au nom de l'intérêt des congolais.

Feu vert de la Cenco

La dernière étape de la ronde était le Centre interdiocésain. Loin de céder au poids de la gymnastique du jour, le Ministre d'Etat au Plan et de la CAD a rencontré le Secrétaire Général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (Cenco), Monseigneur Donatien Nshole, toujours accompagné de M. Alain Akpadji de l'UNFPA. Au coeur des échanges : l'apport de l'Eglise catholique en faveur du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat. Au terme d'un entretien constructif de près d'une heure, Monsieur Donatien Nshole s'est dit profondément satisfait de la pertinence de la volonté du Gouvernement de vouloir marquer la rupture avec le passé par des réformes.

Face à la presse, le Porte-parole de la Cenco a assuré que l'Eglise catholique accueille positivement la main tendue du Ministère du Plan et va s'impliquer dans la réalisation du RGPH2 en mettant en première ligne ses services, notamment Caritas-RDC, sans oublier la Commission Justice et Paix, pour atteindre les chrétiens de partout à travers l'étendue du territoire national. Selon Monseigneur Nshole, le deuxième Recensement général de la population et de l'habitat présente des avantages qui vont renforcer la mission évangélisatrice de l'Eglise.

« C'est d'abord pour nous une grande joie d'être bien informés sur ce programme du Recensement. Comme vous le savez, l'évangélisation qui est la première mission de l'église va ensemble avec le développement, le bien-être de la population. L'une des grandes préoccupations de pasteurs est de voir les congolais vivre dignement. A entendre la planification de ce programme de recensement, c'est évident qu'il contribuera énormément au développement parce que quand on maîtrise les statistiques de personnes qui vivent dans des endroits précis, on planifie facilement... Ce programme nous intéresse à deux niveaux. D'abord par le fait qu'il contribue à la facilitation de la planification du développement mais, deuxièmement, en maîtrisant les statistiques par le recensement, comme Eglise, nous avons aussi la facilité d'évaluer notre travail pastoral par la maîtrise du nombre des baptisés chaque année », a largué le Chapelain du Souverain pontife.

Guylain Nyembo sur tous les fronts

Dans sa prise de parole, au terme de sa ronde, le Min'Etat a exprimé sa satisfaction quant à l'intérêt dont ont fait montre les Confessions religieuses, estimant que les églises doivent servir de "couloir important pour la transmission de l'information et la sensibilisation" en vue de la réussite du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo.

« Nous avons commencé la grande sensibilisation pour préparer la descente sur terrain des cartographes et des recenseurs... Nous avons commencé par le Président de la République, l'initiateur de ce projet de recensement. Nous étions au Parlement. Et là, nous étions avec les Confessions religieuses pour solliciter l'accompagnement dans ce programme qui nous dépasse tous. 42 ans après, on a pris des réflexes de ce qui s'était réellement passé. Nous voulons être sûrs qu'on réalise ce processus en bonne et due forme parce qu'il y a des standards qu'il faut respecter, il y a l'inclusivité qui est appelée à s'appliquer. Voilà pourquoi nous voulons que les églises puissent nous accompagner parce qu'elles gèrent des masses importantes de notre population. C'est un couloir important pour la transmission de l'information et la sensibilisation pour que les gens soient mieux informés », a explicité, devant la presse, le Ministre d'Etat en charge du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo Mbwizya.