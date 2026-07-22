Congo-Kinshasa: Partenariat FPI-PNUD - L'inclusion financière au service de la transformation économique du pays

Le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont signé ce 21 juillet 2026 à Kinshasa, un accord de partenariat stratégique portant sur le Programme Action-Changement-Transformation.

Cet accord vise la croissance économique inclusive à travers le financement des petites et moyennes entreprises. Les deux parties étaient représentées par Hervé Claude Batukonke, DG du FPI et Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC. L'ambassadeur du Royaume de Suède en RDC, Joakim Varveka a aussi pris part à cette cérémonie. Sa présence est justifiée par le rôle que joue son pays dans les financements flexibles des projets de développement et l'intérêt pour les entreprises suédoises de s'installer en RDC.

L'accord vise aussi la résilience économique, l'innovation locale et l'autonomisation des communautés par l'accès aux financements.

Au cœur de cette collaboration, se trouve le programme Action, Changement et Transformation par l'Inclusion financière. Le programme cible les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les mineurs, les micro, les petites et les moyennes entreprises souvent exclus des circuits financiers classiques.

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Pour y parvenir, le partenariat prévoit plusieurs axes d'intervention. Le FPI et le PNUD renforceront les capacités des Prestataires de Services Financiers (PSF) et déploieront des outils financiers adaptés aux zones rurales. Les deux parties soutiendront les chaînes de valeurs agricoles tout en formant les incubateurs et les entrepreneurs.

La traçabilité des financements, la viabilité des projets et l'évaluation des impacts socio-économiques sont au centre de la démarche. Ce partenariat est un levier pour la transformation structurelle de l'économie congolaise. Il vise la création d'un tissu industriel compétitif, résilient et durable.

La mise en œuvre sera progressive et multisectorielle à travers des projets pilotes dans les zones à fort potentiel. L'accent sera placé sur la coordination, la capitalisation des acquis et l'impact sur les bénéficiaires.

Le PNUD apporte son expertise, sa capacité opérationnelle, son expérience dans l'accompagnement des communautés et sa présence auprès des acteurs locaux tandis que le FPI a la maîtrise des financements des projets et la connaissance du tissu industriel national.