La Régie de distribution d'eau (Régideso S.A) poursuit sa dynamique de transformation interne. A l'occasion de la 3ème édition de la Journée spéciale du Plombier, organisée au complexe industriel de la baie de Ngaliema, l'entreprise publique a mis à l'honneur, cette année, les agents de la direction commerciale, sous le thème: «Tous unis pour zéro facture impayée afin de maximiser nos richesses ». Dans une atmosphère à la fois solennelle et engagée, cadres et agents venus de toutes les provinces ont répondu présents pour célébrer celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, assurent la continuité du service public de l'eau potable et participent au rayonnement de la Régideso à travers le territoire national.

Prenant la parole pour lancer officiellement la cérémonie, le Directeur Général, David Tshilumba Mutombo, a tenu à replacer l'humain au centre de la performance de l'entreprise. Dans un discours dense et mobilisateur, il a rendu un hommage appuyé aux techniciens et aux agents :

« Aujourd'hui, nous avons choisi de nous arrêter un instant pour regarder celles et ceux qui, chaque jour, font vivre notre entreprise. Celles et ceux qui travaillent parfois loin des regards, celles et ceux qui affrontent les difficultés de terrain, celles et ceux qui, par leur courage, leur discipline, leur intégrité et leurs résultats, nous rappellent qu'une grande entreprise se construit d'abord avec les grandes femmes et des grands hommes. »

Dans la continuité de ses propos, le Directeur Général a insisté sur la portée symbolique et stratégique de cette journée : « Nous sommes tous les plombiers de la Régideso SA. Elle reconnaît le mérite, célèbre la performance et surtout la performance de nos meilleurs travailleurs qui sont des exemples pour la Régideso. Aujourd'hui, pour cette troisième édition, nous célébrons particulièrement les femmes et les hommes du domaine commercial, ceux qui assurent quotidiennement la relation entre la Régideso et ses clients. »

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Au-delà de la reconnaissance, c'est un véritable appel à la responsabilité collective qui a été lancé. Le DG a rappelé les enjeux liés à l'amélioration des recettes et à la viabilité financière de l'entreprise, dans un contexte où les attentes des autorités et de la population sont de plus en plus élevées.

« Si le gouvernement a consenti cet effort pour améliorer les conditions économiques de notre entreprise, nous avons en retour la responsabilité de transformer cette amélioration tarifaire en résultat concret. Nous devons démontrer très rapidement que cette amélioration des tarifs se traduit par une amélioration réelle des recettes, de la trésorerie et de la capacité de la Régideso à financer son exploitation. », a martelé le Directeur Général.

Dans un passage particulièrement marquant, il a également exprimé la reconnaissance de la Régideso envers les plus hautes autorités du pays :

« Je voudrais exprimer notre profonde gratitude à son excellence monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'attention particulière qu'il accorde à la question de l'accès à l'eau potable et pour sa détermination à améliorer durablement la desserte sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le Gouvernement et le Ministre des énergies Hydrauliques et Electricité Molendo Sakombi pour l'accompagnement »

Intervenant à son tour, le représentant du Président du Conseil d'Administration, Donatien Balekelayi, a replacé cette célébration dans sa dimension sociale et nationale :

« Cette célébration doit être perçue comme la reconnaissance des efforts fournis par les agents qui assurent une bonne desserte en eau potable dans les ménages des Congolais. »

Même tonalité du côté du banc syndical, où l'initiative a été saluée comme un signal fort en faveur de la valorisation du travail :

« Cette journée met en honneur les héros dans l'ombre qui font rayonner l'image de la Régideso à travers le pays. La sommation de nos efforts personnels doit être le leitmotiv de la réussite de notre entreprise. »

Point d'orgue de la cérémonie : la remise des certificats de mérite aux meilleurs agents de l'année, issus de différentes directions provinciales. Une reconnaissance qui, selon le Directeur Général, va bien au-delà d'une simple distinction symbolique :

« Cette distinction n'est pas seulement un aboutissement, elle est aussi une responsabilité. Continuez à démontrer que l'intégrité, l'honnêteté et la performance peuvent coexister ensemble. Que votre parcours rappelle à tous qu'à la Regideso, le travail bien fait doit être reconnu, le mérite doit être récompensé et la performance doit inspirer les autres. »

La journée s'est achevée sur une note pédagogique et vivante, avec une scénette présentée par les agents, illustrant les réalités du terrain, notamment les défis liés à la facturation et au recouvrement auprès des abonnés.

À travers cette troisième édition, la Régideso confirme sa volonté d'ancrer une culture de performance durable, fondée sur la reconnaissance du mérite, la discipline collective et l'engagement de tous, du terrain jusqu'aux instances dirigeantes. Ceci avec l'ambition claire de transformer les efforts en résultats tangibles, pour un meilleur service au bénéfice des populations congolaises.