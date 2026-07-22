Burkina Faso: Le ministre de la Justice exige davantage de fermeté dans les affaires de viols sur mineurs

Au Burkina Faso, le ministre de la Justice invite les procureurs à durcir le ton face aux personnes inculpées pour viols. Pour renforcer la protection des enfants, il exige de la fermeté dans les réquisitoires et dans les sanctions. Début juillet, deux affaires de viols sur mineurs avaient choqué l'opinion. Résultat : Edasso Rodrigue Bayala demande à la justice d'appliquer des peines à « la mesure de la gravité des faits ».

Dans une circulaire adressée à tous les procureurs généraux, le ministre de la Justice du Burkina Faso a rappelé que « la protection des enfants contre les formes de violences sexuelles est une priorité de la politique pénale ».

Parmi les nouvelles directives, ne plus requérir de travaux d'intérêt général dans ces affaires, sanction trop légère au vu de la gravité de l'acte.

Portée dissuasive des peines

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Cette déclaration d'Edasso Rodrigue Bayala intervient quelques jours après deux affaires jugées par le tribunal de grande instance de Tenkodogo, dans le centre-est du pays. Un instituteur reconnu coupable de viols répétés sur son élève de 15 ans a été condamné à 17 mois de prison dont 2 mois ferme. Dans le même temps, un maître coranique reconnu coupable de viols sur une fillette de 8 ans a lui été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 3 mois ferme.

C'est dans ce contexte que le ministre burkinabè de la Justice appelle à plus de « fermeté ». Dans sa note, il explique que les condamnations à des peines trop faibles face à la gravité des faits risquent d'affaiblir la portée dissuasive de la réponse pénale.