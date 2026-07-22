Sénégal: Cour d'Appel de Kaolack - Quatre nouveaux juges suppléants prêtent serment !

La Cour d'Appel de Kaolack a accueilli,ce mercredi, la prestation de serment de quatre nouveaux juges suppléants issus de la promotion 2024-2026 du Centre de formation judiciaire (CFJ).

Lors de cette audience solennelle, présidée par le premier président Waly Diouf, en présence du procureur général Youssoupha Diallo et du représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, Me El Hadji Malick Diouf, les nouveaux magistrats se sont engagés à exercer leurs fonctions avec impartialité, intégrité et dans le respect des lois.

Selon le procureur général, leur arrivée permettra de combler plusieurs postes vacants et de renforcer les capacités de la juridiction. Il a également insisté sur les exigences de la profession, invitant les jeunes magistrats à faire preuve de rigueur, de sagesse et d'humanité.

Au nom du bâtonnier, Me El Hadji Malick Diouf a rappelé que le serment constitue un engagement permanent qui doit guider toute leur carrière. Clôturant la cérémonie, le premier président Waly Diouf a souhaité aux nouveaux juges une brillante carrière, les exhortant à accomplir leur mission avec probité, responsabilité et fidélité au serment prêté.