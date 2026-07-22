Ile Maurice: Le fioul flottant entièrement récupéré après la fuite

Une fuite sur un pipeline d'Indian Oil (Mauritius) Ltd (IOML) a provoqué un déversement d'environ 200 litres de fioul lourd (Heavy Fuel Oil) au New Oil Jetty de Mer Rouge, mardi 21 juillet, mobilisant rapidement les autorités portuaires et les équipes de dépollution.

Le ministère de l'Environnement a été informé de l'incident à 14 h 50 par le responsable de l'environnement de la Mauritius Ports Authority (MPA), avant de recevoir une notification officielle d'IOML cinq minutes plus tard. Selon les premières informations, la fuite s'est produite vers 14 heures sur une conduite appartenant à la compagnie pétrolière. Le déversement s'est propagé à proximité du quai pétrolier et a également souillé la coque du navire-citerne MV Optimus, alors amarré sur place.

À la suite de l'incident, la Mauritius Ports Authority a activé son Port-Louis Harbour Oil Spill Response Plan. Des barrages absorbants ont été installés autour de la zone affectée afin de contenir la nappe d'hydrocarbures et de faciliter sa récupération en mer.

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De son côté, Indian Oil (Mauritius) Ltd a immédiatement dépêché une équipe sur les lieux afin de stopper la fuite et d'empêcher toute propagation supplémentaire. Une fois la conduite sécurisée, de l'air comprimé a été injecté dans le pipeline afin d'évacuer les résidus de fioul avant les travaux de réparation. L'entreprise a également affrété un bateau spécialisé pour procéder au pompage du carburant déversé et au nettoyage des eaux ainsi que du MV Optimus. Les opérations se sont poursuivies durant toute la nuit de mardi à mercredi et se poursuivent encore.

Le National Environmental Laboratory (NEL) a effectué des prélèvements d'eau dès le 21 juillet. Trois échantillons ont été collectés et sont actuellement en cours d'analyse. Le Albion Fisheries Research Centre (AFRC) devait également réaliser ses propres prélèvements ce mercredi afin d'évaluer l'impact potentiel de l'incident sur le milieu marin.

Lors d'une inspection effectuée par les officiers du ministère de l'Environnement à 10 h 40 ce mercredi 22 juillet, il a été constaté que tout le fioul flottant avait été récupéré. Seule une légère pellicule irisée subsistait à la surface de l'eau. Le nettoyage des dernières traces d'hydrocarbures sur la coque du MV Optimus devait être achevé aux alentours de 14 heures.