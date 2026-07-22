Ile Maurice: La SME Chamber sollicite une réunion urgente avec le Premier ministre

La SME Chamber monte au créneau une fois encore et sollicite une réunion de toute urgence avec le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, à la suite de la présentation du Budget 2026-2027 et avant l'adoption du Finance Bill. L'organisation déplore que plusieurs propositions soumises dans son Pre-Budget Memorandum n'aient pas été considérées.

Dans un courrier adressé aussi au ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives ainsi qu'au junior minister des Finances, la SME Chamber rappelle les mesures qu'elle considère essentielles pour soutenir les PME compte tenu de la hausse des coûts d'exploitation, de l'endettement des petites et moyennes entreprises (PME) qui pèse sur leur trésorerie, et des difficultés et défis liés à leur compétitivité.

Parmi les principales demandes figurent un allègement financier pour les PME, notamment une révision au cas par cas des prêts liés au soutien salarial accordé durant la période du Covid-19, ainsi que la possibilité d'une restructuration ou d'un abandon partiel de ces dettes. Elle réclame également l'application de taux d'intérêt préférentiels pour les prêts existants et futurs destinés aux PME.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La SME Chamber insiste aussi sur la nécessité de renforcer la protection des fabricants locaux, à travers notamment des mesures antidumping et une meilleure application de la préférence locale de 40 % dans les marchés publics, avec une priorité accordée aux producteurs mauriciens.

L'organisation demande par ailleurs une révision de l'exigence du Building and Land Use Permit (BLUP) pour les dortoirs destinés aux travailleurs étrangers. Elle propose de simplifier les procédures pour les logements des travailleurs.

La réduction du coût des affaires, l'amélioration de la compétitivité des PME, un soutien accru aux entreprises tournées vers l'exportation ainsi qu'une plus grande représentation des PME dans les instances de décision figurent également parmi les revendications de la SME Chamber.

«Au vu de ces éléments, nous sollicitons une rencontre au plus vite, avant le vote du Finance Bill, avec le Premier ministre afin de discuter de ces propositions et d'identifier des mesures concrètes pour renforcer et soutenir durablement le secteur des PME», nous indique Ajay Beedasee, président de la SME Chamber. Il estime que ces mesures sont nécessaires pour permettre aux PME de faire face aux défis économiques actuels et favoriser leur contribution à la croissance du pays.