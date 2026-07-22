Ile Maurice: La piste d'une renationalisation de la Poste prend de l'ampleur

La mobilisation des employés de la Mauritius Post Ltd n'est pas restée lettre morte. Après la manifestation du 4 juillet dans les rues de Port-Louis pour dénoncer la situation financière alarmante de l'entreprise et les incertitudes sur l'avenir des quelque 1 300 employés, le gouvernement semble avoir pris la mesure de la crise. Une renationalisation de la poste figure désormais parmi les scénarios envisagés. Selon le président de l'Union of Post Office Workers Branch N°2, Luximun Badal, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, l'a personnellement contacté après avoir pris connaissance de la pétition des postiers.

Remis en main propre au chef du gouvernement le 6 juillet, ce document plaide pour un retour de la poste sous la tutelle de l'État. Huit jours plus tard, le syndicat affirme avoir reçu un signal encourageant. «Le 14 juillet, le Premier ministre m'a dit qu'il allait transmettre le dossier au ministère des Finances après l'avoir étudié. Il m'a donné une assurance car il sait que les finances de la poste sont dans le rouge. Il m'a également indiqué qu'une renationalisation du secteur serait à l'étude», déclare Luximun Badal.

«Redevenir rentable»

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Pour le président de l'UPOW, les difficultés actuelles ne seraient pas irréversibles. Une restructuration et un retour sous l'égide de l'État permettraient de retrouver l'équilibre financier. Le 16 juin déjà, il avait soumis un dossier détaillé au ministère des Finances, exposant sa vision du redressement de la Mauritius Post Ltd. «J'ai expliqué qu'une grande partie de nos revenus est orientée vers les corporates. Si ces ressources étaient réinvesties dans la poste au lieu d'être redistribuées ailleurs, nous pourrions sortir du rouge et redonner à la poste la place qu'elle mérite», soutient-il. Le syndicat attend désormais une rencontre avec le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, et le ministre des Technologies de l'information, Avinash Ramtohul. Selon nos informations, ce dernier devrait recevoir Luximun Badal la semaine prochaine.

Les employés s'inquiètent d'une situation financière qui se détériore. En mars, au Parlement, Avinash Ramtohul avait présenté un état des lieux préoccupant. Pour l'exercice financier clos au 30 juin 2025, la Mauritius Post Ltd a enregistré une perte opérationnelle de Rs 282 millions. Son déficit actionnarial atteint Rs 1,7 milliard et son passif au titre des retraites s'élève à Rs 2,6 milliards. À cela s'ajoutent un découvert bancaire de Rs 177 millions épuisé et l'encaissement d'un dépôt à terme de Rs 200 millions pour honorer ses engagements financiers courants.

Ces difficultés se répercutent déjà sur les employés de Maurice et de Rodrigues, qui redoutent une aggravation de la situation si aucune décision n'est prise rapidement. Pour les représentants syndicaux, les prochaines semaines pourraient être déterminantes. Entre les discussions attendues avec les ministres concernés et l'ouverture affichée du Premier ministre à examiner le dossier, l'espoir d'un changement de cap renaît.