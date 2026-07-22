Ile Maurice: Basketball - L'Union Sportive Saint-Cricquoise Basket en visite au pays pour des échanges

L'Union Sportive Saint-Cricquoise Basket (USSC Basket) sera en visite à Maurice du 3 au 14 août prochain. Cette formation française dont l'équipe première évolue en Régionale 2 masculine arrive avec une délégation de 26 personnes, soit 22 adultes et 4 jeunes.

Cette visite de l'USSC Basket à Maurice fait suite à la signature d'une convention avec la Fédération Mauricienne de Basket-Ball (FMBB) en août de l'année dernière. Des rencontres entre les Français et les équipes mauriciennes de Roche Bois Warriors, Curepipe Starlight SC et Mahébourg Flippers de même que la présélection pour les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2027, sont au programme. Un atelier réunissant les jeunes de l'USSC Basket et des jeunes Mauriciens de 6 à 14 ans est aussi prévue le samedi 8 août au gymnase James Burty David à 15h30.

«Avec la Fédération Mauricienne de Basket-Ball, nous souhaitons faire de ce séjour une véritable fête du basket-ball, favorisant les rencontres, le partage et les échanges entre nos deux pays», indique Rémi Lassalle, co-président de l'Union Sportive Saint-Cricquoise Basket.

Celui-ci précise que son club est basé dans les Landes, au sud-ouest de la France et compte aujourd'hui une centaine de licenciés au sein du village de Saint-Cricq-Chalosse, une commune d'environ 600 habitants.

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«Nous avons mis en place la logistique pour accueillir la délégation de l'USSC Basket. Nous voulons que cet échange ne porte pas uniquement sur le basket mais qu'il soit également culturel. C'est un club bien structuré et qui bénéficie d'une bonne médiatisation et nous voulons apprendre de lui. Notre intention est de pérenniser ce partenariat et que nos basketteurs aient l'opportunité d'être accueillis en France à l'avenir. Cela ne pourra qu'être bénéfique à notre basket», fait ressortir, pour sa part, Ruddy Sylvie, président de la FMBB.