Madagascar: Baccalauréat 2026 - Des candidats renvoyés de la salle d'examen

Les fraudes et les substitutions de candidats à l'examen du baccalauréat persistent. Des mesures strictes ont été prises à l'encontre des personnes prises en flagrant délit.

Un candidat à l'examen du baccalauréat a été renvoyé d'un centre d'examen de la ville d'Antananarivo, lundi, pour tentative de fraude. « Ce candidat a consulté un téléphone pendant l'épreuve », rapporte une source auprès de l'université d'Antananarivo, hier. Ce cas ne serait pas isolé. Selon le bilan provisoire de la deuxième journée de l'examen, deux candidats, l'un à Mandoto et l'autre à Mahabo Andoharanofotsy, ont été pris en train d'utiliser un téléphone portable. Par ailleurs, une montre connectée a été saisie à Faratsiho sur un candidat qui l'avait apportée dans la salle d'examen.

« Ce bilan n'est pas encore complet et on ne peut pas encore généraliser », indique le professeur Angelo Raherinirina, directeur général de l'Enseignement supérieur auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, hier.

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Le téléphone est strictement interdit dans les centres d'examen. Une simple détention ne motive pas, toutefois, le renvoi d'un candidat du centre d'examen. « Certains élèves apportent un téléphone, mais ils le remettent au surveillant dès leur arrivée ou l'éteignent et le rangent dans leur sac : ceux-là ne risquent rien. Ce sont ceux qui sont pris en flagrant délit de l'utiliser pendant l'épreuve qui sont sanctionnés.

Le candidat n'est donc pas renvoyé pour simple détention, mais bien pour usage effectif en salle afin de communiquer avec l'extérieur. Ceux qui sont pris en flagrant délit ne reviennent plus, une fois la fraude avérée. Il s'agit là de tentatives de fraude », précise ce directeur général.

Substitution

L'usage du téléphone dans un centre d'examen expose à des risques de fraude et de fuite de sujets. Un candidat peut notamment photographier le sujet d'examen et l'envoyer à des tiers pour recevoir les réponses en retour.

Les fraudes et les substitutions de candidats se multiplient. Hier, deux candidats de deux centres d'examen à Ambilobe ont été pris en tentative de fraude. « La première a été prise avec une antisèche remplie de formules mathématiques, le matin. Le second est sorti aux toilettes pendant l'épreuve de malagasy, l'après-midi. Comme il a pris du temps pour revenir, on l'a fouillé, et c'est là que nous avons découvert sur lui des bouts de papier contenant des leçons de malagasy », confie une source à Ambilobe.

Dans cette même ville, une personne soupçonnée d'avoir remplacé un candidat n'est plus revenue lors des épreuves d'aujourd'hui, alors que les responsables poursuivaient les vérifications. Un autre cas de substitution a également été signalé à Tsiroanomandidy, hier.

Les candidats pris en flagrant délit ont été exclus des épreuves. Leurs dossiers sont désormais entre les mains du Conseil de discipline (Codis), qui statuera sur leur cas.