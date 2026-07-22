Madagascar: Pétanque - Mondiaux juniors - Madagascar remet son titre en jeu en Espagne

La sélection malgache tentera de défendre son titre aux championnats du monde des jeunes mixtes. Les Mondiaux s'étaleront du 30 juillet au 2 août à Santa Susanna, en Espagne.

Tenant du titre. L'équipe malgache tentera de défendre son titre aux Championnats du monde des jeunes mixtes des moins de 18 ans. La version 2026 des Mondiaux des jeunes se déroulera du 30 juillet au 2 août dans la ville de Santa Susanna, en Espagne. La sélection malgache est formée de quatre joueurs, dont deux garçons, Harison Clarito Andriambelonony du C2BA et Avotiana Eliot Raberanto du PAC, et de deux filles, les jumelles Nameno et Nomena Ramamonjisoa du MKT Vakinankaratra. Ces porte-fanions du pays ont été les meilleurs à l'issue du regroupement et du test d'évaluation à Antsirabe du 10 au 12 juin.

Madagascar est la nation tenante du titre lors de la précédente édition à Isla Cristina, en Espagne, fin octobre 2025. La Grande Île engrangeait un cumul de 62 points et devançait l'Italie (52 points) et la Thaïlande (36 points). L'équipe malgache était composée de Nathanaël et Clarito chez les garçons, Sarobidy et Mitia chez les filles, qui avaient décroché la médaille d'or en doublette mixte et la médaille d'argent en triplette mixte.

Calendrier chargé

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« Nous sommes en train de finaliser les dossiers administratifs de voyage. La délégation devrait partir au plus tard lundi », a confié le président de la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM), Adrien Julio Édouard Andrianirina.

Les joueurs ne disposeront ainsi que d'un jour pour s'acclimater à la canicule actuelle en Europe du Sud. Le calendrier du championnat sera très chargé. Après la cérémonie d'ouverture débuteront les tours de qualification en système suisse à partir de 11 heures, heure malgache, le 30 juillet. Quatre parties qualificatives des épreuves de doublette seront au programme de la première journée à partir de 11h jusqu'à 18h30, suivies du premier tour des triplettes vers 20h.

La phase qualificative ainsi que les quarts de finale du tir de précision se joueront le vendredi 31 juillet de 10h à 14h. S'enchaîneront par la suite, de 17h à 20h30, les trois derniers tours qualificatifs des épreuves en triplette, du deuxième au quatrième.

Les huitièmes de finale des triplettes et des doublettes auront lieu dans la matinée du samedi 1er août à partir de 10h. Les quarts de finale des triplettes sont programmés à 17h et ceux des doublettes à 18h30. Les demi-finales, suivies de la finale du concours de tir de précision, boucleront la troisième journée du samedi vers 20h30. Et au programme de la dernière journée du dimanche 2 août, il y aura dans la matinée les demi-finales des triplettes à 10h et celles en doublette vers midi. La finale des doublettes est prévue à 17h et celle des triplettes à 18h30.