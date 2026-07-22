Madagascar: Sports et performances - Le manque de matériel freine le haut niveau

Les conditions de préparation et le matériel restent souvent en décalage avec les exigences du sport moderne. Ils constituent un frein pour les athlètes vers le haut niveau.

Le sport de haut niveau ne repose plus uniquement sur le talent, le courage et la volonté. La qualité de l'encadrement, des infrastructures, du matériel d'entraînement et de compétition est devenue un élément essentiel de la performance. Sur ce terrain, Madagascar accuse un retard. Dans plusieurs disciplines, les athlètes doivent s'entraîner avec des équipements vieillissants, insuffisants ou parfois inadaptés aux exigences de la compétition internationale.

Le problème ne concerne pas uniquement les équipements sophistiqués. Dans certains clubs, le matériel de base fait déjà défaut. Un nombre insuffisant de ballons, des chasubles usées, des cônes en quantité limitée ou l'absence de matériel spécifique compliquent le travail quotidien des entraîneurs. Lorsque plusieurs groupes doivent partager les mêmes équipements, le temps consacré à l'entraînement technique s'en trouve également réduit. À cela s'ajoute le prix exorbitant du matériel de qualité.

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En football, les ballons constituent la base, mais la préparation moderne nécessite aussi des mannequins, des mini-haies, des échelles de rythme, des jalons, des buts mobiles et des équipements de mesure. Les outils d'analyse vidéo, les systèmes GPS ou certains dispositifs de récupération, largement utilisés dans le football professionnel, restent encore peu accessibles à Madagascar.

Équipements spécifiques

Dans les disciplines de haut niveau, la qualité des installations et du matériel (paniers, panneaux, buts, chronomètres ou systèmes d'affichage) constitue également un facteur déterminant de performance. Pourtant, ces équipements demeurent inégalement répartis entre les structures sportives et les différentes régions du pays.

En athlétisme, l'absence ou l'insuffisance de certains équipements peut directement limiter la préparation. Starting-blocks, haies, témoins de relais, tapis de saut et engins de lancer constituent le matériel de base. Les outils de mesure et de chronométrage sont également indispensables pour évaluer précisément les progrès. Les sports de combat ne sont pas épargnés. Le renouvellement irrégulier des équipements et leur concentration dans la capitale compliquent toutefois la pratique dans plusieurs clubs.

« La qualité des pointes pour la course de vitesse est importante car elle permet de gagner des centièmes de seconde », explique Tsiry Manantena Rakotomalala, directeur technique national de la Fédération malagasy d'athlétisme.

Dans le cyclisme, le coût du matériel représente un autre obstacle : vélo adapté, casque homologué, chaussures, pièces de rechange et outils d'entretien constituent déjà un investissement important. Les capteurs de puissance et home-trainers connectés restent encore plus difficiles d'accès. À cela s'ajoutent les coûts d'importation.

Une vendeuse de matériel sportif chez City Ivandry, qui a souhaité garder l'anonymat, explique : « Le matériel que nous vendons est à la portée de tous. Tout le monde peut trouver son compte, d'une discipline à une autre, et pour chaque fédération qui existe ». La vendeuse a sollicité de ne pas afficher le prix dans l'article.

Le talent malgache a déjà démontré sa capacité à rivaliser sur la scène internationale. Pour franchir un nouveau cap, les athlètes doivent pouvoir s'entraîner avec du matériel sûr, adapté et disponible en quantité suffisante. Sans cet investissement, le fossé avec les nations mieux équipées risque de continuer à se creuser.