Afrique: Diplomatie - Des chargés d'affaires à la tête de trois grandes ambassades

Les États-Unis, la France et la Russie. Ce sont les trois pays dont les ambassades sont sous la houlette de chargés d'affaires par intérim. Trois pays, dont les ambassades présentes dans la Grande île, sont parmi les plus grandes en taille et en effectif du personnel.

Pour les États-Unis et la Russie, dont les ambassadeurs ont bouclé leur mission à Madagascar, respectivement en janvier et en février, leurs représentations diplomatiques sont conduites par des chargés d'affaires depuis quelques mois. Hier, justement, l'ambassade américaine a fait part de la prise de poste de sa nouvelle chargée d'affaires par intérim, Mélanie Harris Higgins. Elle remplace la précédente chargée d'affaires, Stéphanie Arnold, dont la mission est arrivée à terme il y a quelques jours.

Pour l'ambassade russe, c'est Alexeï Buriak qui porte le titre de chargé d'affaires par intérim depuis février. Jusqu'ici, il n'y a pas de signe indiquant quand les États-Unis et la Russie vont désigner leurs nouveaux ambassadeurs dans la Grande île. Pour le premier, l'administration Trump semble prendre son temps pour nommer de nouveaux titulaires aux manettes de ses représentations diplomatiques dans certains pays africains, dont Madagascar.

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Pour la Russie, cette absence d'ambassadeur depuis quelques mois suscite des questions étant donné le fort rapprochement entre le Kremlin et Antananarivo depuis la prise de pouvoir des militaires. S'agissant de la France, le départ d'Arnaud Guillois, précédent ambassadeur, dont le mandat dans la Grande île a pris fin récemment, implique que l'ambassade d'Ambatomena sera conduite par un chargé d'affaires, en attendant son successeur.

Contrairement à l'ambassade russe ou à celle des États-Unis, l'ambassade de France ne devrait pas être dépourvue d'ambassadeur longtemps. Depuis le mois de mai, le nom de Jean-Marc Grosgurin, comme futur ambassadeur de France dans la Grande île, a été publié par des médias francophones et français. Selon les informations, la procédure d'accréditation du nouveau locataire de la résidence de France, à Ivandry, aurait déjà été entamée au niveau des autorités malgaches.