Madagascar: Vacances a Mahajanga - Les loisirs aquatiques font le plein

La haute saison touristique bat son plein à Mahajanga. L'installation des attractions et des équipements de loisirs aquatiques dans les espaces autorisés s'est achevée cette semaine.

Le bord de mer de Mahajanga et le village touristique constituent les principaux pôles d'animation de la ville. Ils accueillent régulièrement des espaces de loisirs temporaires comprenant des toboggans gonflables, des jeux aquatiques, des manèges pour enfants et des chevaux de bois.

En cette période de vacances, les manèges, trampolines et structures gonflables côtoient les toboggans et les jeux aquatiques, offrant aux familles un vaste espace de détente et de loisirs. Chaque soir, l'espace Filaos, situé près de la Banque centrale, sur une partie du boulevard Poincaré en bord de mer, ainsi que le village touristique s'animent et se transforment en véritables fêtes foraines à ciel ouvert. Parcours gonflables sur l'eau, jeux forains et aquatiques, auto-tamponneuses, trampolines et grandes roues figurent parmi les attractions proposées.

Ces attractions séduisent aussi bien les enfants que les adultes. La vente de barbe à papa et de pop-corn complète l'offre de loisirs. Les tarifs varient de mille à trois mille ariary par enfant, notamment pour l'accès aux toboggans gonflables.

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Sécurité

« Nos enfants profitent de ces attractions et ballons gonflables aquatiques, car ils sont adaptés à leur âge. Nous ne pouvons pas aller à la plage en raison du déplacement. Le village touristique se trouve à proximité et la sécurité est assurée, car il y a peu d'affluence », a témoigné un père de petits garçons.

De grandes glissades sécurisées sont disponibles sur les toboggans et châteaux gonflables dans les trois sites de jeux. Les petites voitures et motos électriques ou télécommandées ainsi que des karts miniatures attirent beaucoup les tout-petits, surtout le soir au bord de la mer.

« Le tarif de la location est de mille ariary par enfant pour les voiturettes électriques, contre deux mille ariary pour celles télécommandées. On fait des tours d'une durée de huit minutes sur l'esplanade piétonne. Nous sommes payés au pourcentage », a expliqué un chargé de la surveillance d'une petite voiture.

De petits trains payants sillonnent également la bourgade de Mahajanga-Be et le village touristique le jour et la nuit.

Première destination touristique nationale, Mahajanga vibrera au rythme des vacances jusqu'à la fin du mois d'août. L'affluence est déjà importante et l'effervescence gagne toute la ville.