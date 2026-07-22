Madagascar: Révolution digitale - Les services financiers deviennent plus accessibles

L'accès de la population aux services financiers digitaux s'élargit. Airtel Money Madagascar et Baobab Banque annoncent la signature d'un partenariat stratégique pour élargir les services de transfert d'argent instantané entre un compte bancaire et un mobile money. Cette collaboration s'inscrit dans une dynamique commune d'innovation, de proximité et de bancarisation inclusive.

« Ce partenariat traduit notre volonté de rendre les services financiers accessibles à tous, tout en améliorant concrètement l'expérience de nos clients. Grâce au MBanking, chacun peut gérer son argent facilement : envoyer des fonds, acheter du crédit ou régler ses factures en toute sécurité, rapidement et en quelques clics seulement », explique Heritiana Andrianalisoa, directeur général d'Airtel Money Madagascar.

Ce rapprochement permet d'effectuer en toute simplicité des transactions fluides et sécurisées entre les comptes Airtel Money et Baobab Banque. « Chez Baobab, nous croyons que chaque Malagasy mérite un accès équitable aux services financiers digitaux.

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Ce partenariat avec Airtel Money illustre une nouvelle fois notre engagement à rapprocher la banque du quotidien. Ainsi, nous réaffirmons notre rôle en tant qu'acteur clé dans la transformation du paysage financier malagasy, en proposant des services bancaires plus simples, innovants et adaptés aux besoins de chacun», indique Hugues Bonshe Makalebo, directeur général de Baobab Banque.

Les deux partenaires réaffirment leur volonté commune de bâtir un écosystème financier moderne, accessible et vecteur de développement pour l'ensemble de la population, à travers cette collaboration.