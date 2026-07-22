Madagascar: Club de service - Le District 417 du Lions Clubs International renforce son engagement

22 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona -Fanilo Mampianintsoa

Le District 417 du Lions Clubs International ouvre son mandat 2026-2027 sous le signe du rassemblement. Le nouveau gouverneur, Stefan Andrianisa, entend renforcer les actions humanitaires du district en mettant l'accent sur la jeunesse, l'éducation et l'environnement.

Le District 417 regroupe 85 clubs Lions et 40 clubs Léo répartis à Madagascar, à La Réunion, à Maurice, à Rodrigues, à Mayotte, à Djibouti et, depuis peu, aux Comores. À travers ce réseau, il mène des actions humanitaires, sociales, éducatives et environnementales au bénéfice des communautés.

Servir

Membre du Lions Clubs International depuis 2010, Stefan Andrianisa prend la tête du District 417 après avoir exercé plusieurs responsabilités, notamment celles de président de zone, président de région, chef du protocole, deuxième vice-gouverneur, puis premier vice-gouverneur. Compagnon progressif de Melvin Jones (CMJP) et formateur certifié, il place son mandat sous la devise : « Agir ensemble pour un héritage commun ».

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Le gouverneur Stefan Andrianisa a déclaré : « Notre vision est de servir la communauté et d'apporter notre aide à ceux qui en ont besoin. » Pour ce mandat, trois axes prioritaires ont été retenus : la jeunesse, l'éducation et l'environnement. Plusieurs actions sont déjà programmées, dont une caravane humanitaire en septembre, organisée en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), avec la mise en place de cantines scolaires dans 29 écoles primaires publiques de la région Itasy.

Une caravane dans le Sud est prévue en octobre au départ d'Antsirabe, avant une autre dans le Nord en novembre au départ de Nosy Be. D'autres activités liées aux causes mondiales du Lions Clubs International sont également annoncées.

À travers ce programme, le District 417 ambitionne de renforcer son engagement auprès des populations des territoires de l'océan Indien en privilégiant des actions de proximité et une mobilisation collective au service des communautés.

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