Madagascar: Tennis - Coupe davis 2026 - Au pays mise sur un groupe renouvelé

La Coupe Davis 2026 pour le groupe V, zone Afrique, se joue du 22 au 25 juillet à Brazzaville, au Congo. Elle marque une nouvelle étape pour le tennis malgache, car le mot d'ordre était clair: «Construire la meilleure équipe possible pour Madagascar».

C'est autour de cette ligne directrice que la préparation de la sélection nationale a été organisée durant plusieurs semaines, avec l'objectif de réunir les meilleurs éléments du moment tout en préparant la relève.

Le capitaine Rija Rajaobelina a finalement retenu Antso Rakotondramanga, Valentin Rakotondrasoa, Lucas Andriamasilalao et Tovonirina, avec l'objectif de monter en groupe IV.

Cette sélection est l'aboutissement d'un travail mené autour d'un groupe initial de douze joueurs, composé des meilleurs représentants actuels du tennis malgache.

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Les critères de sélection avaient été définis dès le départ. Le champion de Madagascar en titre bénéficiait d'une place automatique, attribuée à Valentin Rakotondrasoa. Deux joueurs cadres devaient ensuite être choisis en fonction de leur expérience, de leur saison, de leur forme et de leur capacité à apporter de la stabilité au groupe. La dernière place devait, elle, être gagnée directement sur le court.

Des matchs de sélection ont ainsi été organisés à Ankatso à la mi-juin. Ils ont réuni les meilleurs joueurs locaux, les jeunes du groupe relève ainsi que les expatriés du groupe élite disponibles pour rentrer au pays. À seulement 18 ans, Tovonirina a réussi à décrocher sa première sélection en équipe nationale, après avoir remporté, la veille de son départ, le tournoi de la Ligue Analamanga.

Chemin vers la performance

Cette année, la sélection ne s'est donc pas limitée à retenir quatre noms. Tous les présélectionnés ont été intégrés à une véritable phase de préparation. Lucas Andriamasilalao a notamment accepté de disputer un match de sélection lors de son court passage à Madagascar, malgré son expérience et son statut au sein du groupe. Une attitude qui illustre l'état d'esprit recherché par l'encadrement.

La préparation a également permis d'intégrer la relève. Mirija Andriantefihasina, jeune espoir du groupe, devait participer aux matchs de sélection avant qu'une blessure ne mette fin à ses ambitions pour cette campagne.

La mission confiée à Rija Rajaobelina reposait ainsi sur trois piliers : réunir des joueurs expérimentés, préparer la jeune génération et valoriser les talents issus du tennis local. La sélection retenue répond à cette logique, tout en conservant l'ambition sportive de Madagascar.

Désormais réunis à Brazzaville, les quatre représentants malgaches devront transformer cette préparation en résultats sur le court. Pour le tennis national, le chemin vers la performance commence avec ce nouveau groupe.