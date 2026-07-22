Madagascar: Coopération régionale - La jeunesse au coeur des enjeux du développement

L'Association des villes et collectivités de l'océan Indien (AVCOI) organise sa rencontre annuelle depuis hier et celle-ci se poursuit ce jour. La capitale accueille cette année les maires et élus des collectivités de l'océan Indien.

Les discussions portent notamment sur les moyens de permettre aux jeunes de la Francophonie de l'océan Indien de mieux s'approprier les enjeux liés au développement du numérique et à l'intelligence artificielle, ainsi qu'au changement climatique. « Cette année, nous mettons davantage l'accent sur les questions liées à la jeunesse. Nous espérons que cette initiative sera bénéfique pour les jeunes », explique Ambdilwahedou Soumaila, maire de Mamoudzou, Mayotte, co-président de l'AVCOI. La jeunesse est ainsi au coeur des échanges et des réflexions menés durant ces deux jours.

L'objectif est également de réfléchir aux moyens de construire des territoires, des villes, des quartiers et des communes plus résilients face aux défis actuels.

« À travers cette rencontre annuelle, l'AVCOI entend ainsi partager les expériences et réfléchir ensemble aux solutions adaptées aux réalités des collectivités de l'océan Indien, tout en accordant une place centrale à la jeunesse dans la construction de l'avenir », souligne Bao Razafimahefa, secrétaire général au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo.