Madagascar: Basketball 3x3 - Les Ankoay dames s'imposent

Les sélections malgaches ont connu des fortunes diverses lors de la deuxième journée de la FIBA 3x3 Nations League U23 à Gaborone (Botswana). Les filles ont largement dominé l'Algérie (19-8), tandis que les garçons se sont inclinés sur le fil (19-20).

Les Ankoay dames ont parfaitement maîtrisé leur rencontre face aux Algériennes. Rapidement devant au score (6-2 puis 10-5), les Ankoay filles ont conservé leur avance grâce à une défense solide et à une belle réussite offensive. Taratra, auteure d'un tir primé dès l'entame, a lancé son équipe vers un succès sans appel. Madagascar s'est finalement imposé par 19 à 8.

Chez les garçons, le scénario a été tout autre. Menés 6-11 puis 12-18, les Ankoay ont longtemps subi le jeu algérien, notamment en raison de difficultés défensives. Mais les Malgaches ont signé une remontée spectaculaire en revenant à 19-19 dans la dernière minute. Ils ont même obtenu une balle de match à 23 secondes de la fin, sans parvenir à la concrétiser. L'Algérie a finalement inscrit le panier victorieux au buzzer pour s'imposer par 20 à 19, laissant les Ankoay avec de gros regrets.