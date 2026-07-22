Madagascar: Basketball 3x3 - Les Ankoay dames s'imposent

22 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Les sélections malgaches ont connu des fortunes diverses lors de la deuxième journée de la FIBA 3x3 Nations League U23 à Gaborone (Botswana). Les filles ont largement dominé l'Algérie (19-8), tandis que les garçons se sont inclinés sur le fil (19-20).

Les Ankoay dames ont parfaitement maîtrisé leur rencontre face aux Algériennes. Rapidement devant au score (6-2 puis 10-5), les Ankoay filles ont conservé leur avance grâce à une défense solide et à une belle réussite offensive. Taratra, auteure d'un tir primé dès l'entame, a lancé son équipe vers un succès sans appel. Madagascar s'est finalement imposé par 19 à 8.

Chez les garçons, le scénario a été tout autre. Menés 6-11 puis 12-18, les Ankoay ont longtemps subi le jeu algérien, notamment en raison de difficultés défensives. Mais les Malgaches ont signé une remontée spectaculaire en revenant à 19-19 dans la dernière minute. Ils ont même obtenu une balle de match à 23 secondes de la fin, sans parvenir à la concrétiser. L'Algérie a finalement inscrit le panier victorieux au buzzer pour s'imposer par 20 à 19, laissant les Ankoay avec de gros regrets.

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