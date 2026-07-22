Madagascar: Omnisports - Dix-sept nouveaux dirigeants prêts à passer à l'action

22 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Dix-sept nouveaux cadres en gestion des organisations sportives olympiques, issus de la promotion « Rohi », ont reçu leur diplôme vendredi au Sky Blue, à Ambohimanambola. Leur formation doit désormais se traduire par des actions concrètes au service du sport malgache.

« Ils ont procédé à une soutenance au terme de sept mois de formation comprenant six modules consacrés notamment à la gouvernance, à l'organisation, au leadership et au partenariat », a expliqué Ratoavina Ramaroson, directeur du programme et des cours.

La major de promotion, Tiana Jaoferason, dirigeante en tennis de table, a déclaré lors de sa prise de parole : « Nous devons être les artisans du changement et des actions concrètes, engagés en tant que bâtisseurs et piliers d'un sport malgache plus uni, fondé sur l'intelligence collective et l'esprit d'équipe. » Elle a ajouté : «À l'image des sportifs, les dirigeants sportifs doivent aussi consentir des sacrifices incontournables. Notre promotion «Rohi», qui signifie lien, servira également de passerelle et de vitrine à l'international.»

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Plusieurs disciplines sont représentées au sein de cette promotion. « Nous pourrons espérer un développement rapide et durable du sport avec une gestion des organisations sportives dans la transparence et loin de la corruption », a souligné la nageuse olympienne, Bako Ratsifandrihamanana.

« Les techniciens pourraient eux aussi appliquer les acquis au sein d'une structure », a mentionné l'ancien directeur technique national du volley-ball, Serge Saramba.

Depuis 2012, cent quarante cadres sportifs malgaches ont été diplômés dans le cadre du programme « Cours avancé en management du sport » du Comité international olympique.

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