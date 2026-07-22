Madagascar: Viols conjugaux et violences - Tsew the Kid mis en examen

Le chanteur franco-malgache Tsew the Kid (Tsiry Ralaiarisedy) a été mis en examen à Paris pour des viols conjugaux présumés sur trois femmes et des violences sur une quatrième. Une juge d'instruction a jugé les éléments recueillis suffisants pour poursuivre l'enquête. Une cinquième plaignante s'est manifestée depuis, sans que le suspect ait encore été interrogé à ce sujet.

Les faits, situés entre 2020 et 2024, portent sur des rapports non consentis et des violences physiques. L'artiste conteste ces accusations et affirme que toutes les relations étaient consenties.

Les avocates des plaignantes évoquent, pour leur part, un possible mécanisme d'emprise ciblant des femmes vulnérables.

Placé sous contrôle judiciaire, Tsew the Kid peut poursuivre sa carrière durant la procédure. La mise en examen ne vaut pas condamnation : il reste présumé innocent jusqu'à une décision de justice définitive