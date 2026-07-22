Cote d'Ivoire: Marcory - Près de 55 millions de FCFA de matériel médical pour moderniser les centres de santé d'Anoumabo

Les centres de santé communautaires d'Anoumabo bénéficieront bientôt d'un renforcement de leurs équipements médicaux.

Le ministre-conseiller du président de la République, député de Marcory et coordonnateur principal du RHDP dans la commune, Laurent Tchagba, a réceptionné, mardi 21 juillet 2026, un important lot de matériel médical offert par l'ONG humanitaire Chaîne Espoir pour Tous. Destiné à la Fondation Tchagba Bogui Laurent Espoir et Espérance (Fondation TBL), ce don, estimé à près de 55 millions de FCFA, vise à améliorer les capacités de prise en charge des structures sanitaires d'Anoumabo.

La cérémonie de remise s'est tenue au Centre de santé communautaire d'Anoumabo, en présence des responsables de l'ONG, des autorités sanitaires et des bénéficiaires.

Le matériel réceptionné comprend 17 lits médicalisés électriques, 17 matelas anti-escarres, un lit d'accouchement de dernière génération, 10 fauteuils roulants destinés aux personnes à mobilité réduite, cinq tables de consultation électriques ainsi que plusieurs cartons de consommables médicaux.

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Prenant la parole, Laurent Tchagba a inscrit ce don dans la dynamique de modernisation des infrastructures sanitaires engagée dans la commune de Marcory. Il a rappelé que le Centre de santé communautaire d'Anoumabo fait actuellement l'objet de travaux de réhabilitation destinés à le transformer en un établissement de référence.

« Nous sommes en train de réhabiliter cette formation sanitaire afin qu'elle devienne un véritable centre médical de référence. Ce don nous permet d'anticiper sur les équipements qui seront mis à la disposition des centres de santé et d'améliorer la prise en charge des populations, notamment les personnes à mobilité réduite », a-t-il déclaré.

Le député de Marcory a également salué l'engagement de l'ONG Chaîne Espoir pour Tous, estimant que cette contribution traduit une volonté commune de renforcer l'accès à des soins de qualité. Il a réaffirmé son ambition de faire des centres de santé d'Anoumabo et d'Aliodan, aux côtés de l'hôpital général de Marcory, des structures sanitaires de référence, dotées d'équipements modernes et de personnels régulièrement formés.

Représentant le président de l'ONG, Tano Yasmine, directrice de la communication de Chaîne Espoir pour Tous, a expliqué que cette initiative répond à une démarche de solidarité en faveur des populations.

« C'est avec le coeur que nous procédons à cette remise d'appareils médicaux à la Fondation TBL Espoir et Espérance. Nous souhaitons renforcer l'équipement de vos centres et permettre à davantage de patients d'être soignés dans de meilleures conditions. Nous espérons que cette cérémonie marquera le début d'une collaboration durable entre nos deux structures », a-t-elle affirmé.

Au nom des bénéficiaires, le président du Conseil d'administration, Mambey Serge, et le médecin-chef du Centre de santé communautaire d'Anoumabo, Dr Kouassi Kobenan Ferdinand, ont exprimé leur gratitude envers les donateurs. Selon eux, ces nouveaux équipements contribueront à améliorer significativement les conditions de prise en charge des patients et la qualité des soins dispensés aux populations de Marcory et des quartiers environnants.

À travers cette dotation, les acteurs engagés dans ce partenariat entendent accompagner les efforts de renforcement du système de santé de proximité et offrir aux habitants de la commune des infrastructures mieux équipées pour répondre à leurs besoins sanitaires.