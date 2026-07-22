Afrique: Innovation technologique - FexxPay, une nouvelle plateforme pour révolutionner les paiements digitaux sur le continent

Dans un contexte marqué par l'essor de la digitalisation des services financiers et la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA), une nouvelle plateforme de paiement digital fait son entrée sur le marché ivoirien avec l'ambition d'accélérer la transformation des transactions financières en Afrique.

Présente en Côte d'Ivoire depuis 2025, FexxPay est un agrégateur de paiement conçu pour simplifier, sécuriser et optimiser les transactions en ligne. Sa principale force réside dans sa capacité à intégrer plusieurs moyens de paiement au sein d'une même plateforme, notamment les cartes bancaires internationales, les portefeuilles électroniques (Mobile Money) et les solutions de paiement locales.

Déjà implantée dans cinq pays africains, à savoir le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Congo, la fintech adopte une approche centrée sur l'utilisateur. Elle met à la disposition de ses clients une interface intuitive, une infrastructure hautement sécurisée et un service d'assistance réactif afin de faciliter la gestion des paiements.

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Cette plateforme propose également des terminaux de paiement électronique (TPE) capables d'accepter aussi bien les cartes bancaires que les paiements via Mobile Money. Elle favorise une interopérabilité complète entre les différents opérateurs, permettant ainsi des transferts de fonds fluides et sécurisés à l'échelle nationale.

La solution offre par ailleurs aux établissements de monnaie électronique (EME) la possibilité de déployer leurs propres applications tout en interagissant avec l'ensemble des opérateurs. Elle intègre également une fonctionnalité Pay-Out, destinée à faciliter les décaissements, notamment le paiement des salaires, des fournisseurs et des commissions, ainsi que les transferts et les retraits de fonds vers d'autres comptes.

L'un des principaux atouts de la plateforme réside dans la centralisation de tous les encaissements, qu'ils proviennent des TPE, du web ou des applications mobiles, au sein d'une interface unique. Les commerçants bénéficient ainsi d'une gestion simplifiée de leurs flux financiers, quel que soit le mode de paiement utilisé par leurs clients.

Grâce à cette innovation, FexxPay accompagne des entreprises de nombreux secteurs, notamment le e-commerce, le gaming, l'éducation et l'assurance, en leur proposant des solutions de paiement rapides, flexibles et sécurisées.

Créée en 2023 par Jean-Hugues Houinsou, FexxPay SA est une entreprise panafricaine qui s'est donné pour mission de révolutionner les paiements digitaux sur le continent.

La société revendique le traitement de plus de 500 millions de transactions par mois et de plus de 1,5 milliard de transactions par an. Elle est certifiée PCI DSS, bénéficie de l'agrément de la BCEAO et dispose également d'un certificat de non-vulnérabilité attestant de la robustesse de son infrastructure technologique.