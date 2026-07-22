Cote d'Ivoire: Protection sociale - Le pays accélère la couverture des secteurs agricole et informel

Assinie accueille, du 20 au 24 juillet 2026, une formation nationale d'envergure du programme TRANSFORM, destinée à renforcer les capacités des acteurs de la protection sociale. Organisée par le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, en partenariat avec la Fao, le Bureau international du travail (Bit), l'Unicef, le Programme alimentaire mondial (Pam) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), cette session marque une nouvelle étape dans l'ambition de la Côte d'Ivoire d'étendre la protection sociale aux travailleurs du secteur informel et du monde agricole.

Pendant cinq jours, 44 participants, dont 30 issus des ministères, des institutions de prévoyance sociale et de structures spécialisées, se forment au leadership et à la transformation des systèmes de protection sociale. Les modules portent notamment sur le cadre juridique, la gouvernance, le financement, les systèmes d'information, le suivi-évaluation ainsi que la coordination des politiques sociales.

À l'ouverture des travaux, l'Inspecteur général Kassoum Coulibaly, représentant le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, a dressé le bilan des réformes engagées depuis 2011. Selon lui, la Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui des résultats significatifs avec plus de 25 millions de personnes enrôlées à la Couverture maladie universelle (Cmu), 1,6 million de travailleurs indépendants affiliés au Régime social des travailleurs indépendants (Rsti) et plus de 145 000 adhérents à la couverture complémentaire.

Malgré ces avancées, de nombreux travailleurs, notamment dans les secteurs agricole et informel, demeurent insuffisamment couverts face aux risques économiques, sociaux et climatiques.

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Face à ces défis, le gouvernement ivoirien a adopté, le 1er octobre 2025, le Programme d'investissement en protection sociale dans les secteurs agricole et informel (Pips), officiellement lancé en décembre de la même année par le Premier ministre. Ce programme vise à élargir progressivement la couverture sociale aux populations les plus vulnérables, notamment les petits producteurs, les exploitants agricoles, les travailleurs indépendants, les femmes et les jeunes vivant en milieu rural.

La formation TRANSFORM constitue la première activité de renforcement des capacités mise en oeuvre dans le cadre du projet de coopération technique financé par la Fao pour accompagner l'opérationnalisation du PIPS. Pour Joseph Nyemah, représentant de la Fao en Côte d'Ivoire, la nécessité d'étendre la protection sociale aux populations rurales est aujourd'hui une priorité.

« Les petits producteurs, les travailleurs agricoles, les ménages vivant de l'agriculture familiale, ainsi que les femmes et les jeunes en milieu rural doivent pouvoir accéder à des mécanismes de protection adaptés à leurs réalités et à leurs besoins », a-t-il déclaré.

Mandaté par l'Union africaine, TRANSFORM est devenu depuis 2014 une référence continentale en matière de gouvernance des socles de protection sociale.

Déployé dans plus d'une vingtaine de pays africains, il accompagne les États dans la conception, la mise en oeuvre et le pilotage de politiques sociales inclusives.