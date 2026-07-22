Cote d'Ivoire: Santé - 27 professionnels certifiés en suivi-évaluation des programmes

Le vendredi 17 juillet 2026 à l'Institut national de santé public (Insp) d'Abidjan, 27 professionnels de santé ont reçu leur certificat après une formation de 10 jours en suivi-évaluation et gestion des données sanitaires. Financé par la Banque mondiale via le Programme santé, nutrition et développement de la petite enfance (Psndpe), ce programme vise à renforcer la gouvernance et la performance du système de santé ivoirien.

Pr Yavo William directeur général de l'Insp, a souligné que cette formation, issue des lacunes du Plan national de développement sanitaire, se veut très pratique, axée sur des cas concrets pour améliorer directement les performances des districts sanitaires. Un mécanisme de mentorat post-formation mesurera l'impact des compétences dans les centres de santé. En comparant les districts formés aux autres, il guidera les futures décisions du ministère.

Le suivi-évaluation est indispensable à la gouvernance publique, a rappelé la Dr Gaudet Pitta Tania de la Banque mondiale. Il garantit l'efficacité des investissements en santé grâce à des données fiables pour guider les décisions et améliorer les politiques. Le directeur général adjoint de la Santé, Dr Tia Mamadou, représentant le ministère de la Santé, a affirmé que les États généraux placent désormais la gouvernance par les données au coeur de la réforme sanitaire ivoirienne. Il a invité l'Insp à assurer un suivi post-formation et appelé les diplômés à transformer leurs pratiques, ces derniers ayant salué une montée en compétences stratégiques.

Pour rappel, entre 2011 et 2013, 117 professionnels de santé francophones ont été formés grâce à des partenaires internationaux, avant que le programme ne soit interrompu pour des raisons budgétaires et organisationnelles.

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