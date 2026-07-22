Tunisie: La BIAT pilote un financement syndiqué de 90 millions de dinars au profit de Advans Tunisie

La BIAT annonce la finalisation avec succès d'un financement syndiqué d'un montant global de 90 millions de dinars au profit de Advans Tunisie, acteur majeur de la microfinance en Tunisie. Cette opération, structurée et coordonnée par la BIAT en qualité de chef de file et arrangeur, a permis de réunir un pool bancaire composé des banques partenaires QNB, ATB et Amen Bank.

Une convention de prêt syndiqué a été signée entre la BIAT, Advans Tunisie et les banques partenaires lors d'une cérémonie organisée le 22 juillet 2026 à la BIAT. Le prêt syndiqué d'une valeur de 90 millions de dinars ambitionne de soutenir le développement de Advans Tunisie et de renforcer sa capacité à octroyer des microcrédits à une clientèle disposant d'un accès limité aux services bancaires traditionnels. Ce financement témoigne de la confiance des banques participantes dans les perspectives de développement d'Advans Tunisie ainsi que dans la solidité de son modèle économique.

En qualité de chef de file et arrangeur de cette opération syndiquée, la BIAT confirme son engagement en faveur de l'inclusion financière et réaffirme sa volonté d'accompagner les institutions qui contribuent activement à une croissance économique inclusive et durable.

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Cette opération illustre l'importance de la coopération entre les établissements bancaires pour accompagner durablement le développement de l'entrepreneuriat et témoigne d'une volonté commune de faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs qui en ont le plus besoin.

« Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la BIAT visant à promouvoir un accès élargi aux services financiers et à soutenir les initiatives à fort impact social et économique. Nous sommes fiers d'avoir mobilisé ce consortium et coordonné cette opération qui illustre la capacité des banques participantes à conjuguer leurs expertises au service de l'entrepreneuriat, du développement économique et de l'inclusion financière » déclare Elyes Jebir, Directeur Général de la BIAT, lors de la cérémonie de signature du prêt syndiqué.

À travers cette initiative, la BIAT réaffirme son engagement durable en faveur d'un développement responsable, inclusif et tourné vers l'avenir.