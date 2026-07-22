Tunisie: Pénurie d'eau à la Manouba - Les comités de prévention des catastrophes appelés en renfort

La députée de la circonscription de Manouba, Asma Derouiche, a appelé à l'activation des comités régionaux et locaux de prévention et de réponse aux catastrophes, ainsi qu'à l'organisation des secours. Elle préconise la réquisition des camions-citernes appartenant aux municipalités et aux directions régionales de l'agriculture afin de distribuer de l'eau potable dans les zones rurales, montagneuses et les quartiers résidentiels confrontés à des coupures répétées ou à des perturbations d'approvisionnement.

La parlementaire a souligné la nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs régionaux, y compris les composantes de la société civile et les unions régionales et locales des agriculteurs, afin d'impliquer ces derniers dans l'acheminement de l'eau aux habitants.

Face à la continuité des coupures d'eau -- principalement causées par les pannes d'électricité répétées et des avaries imprévues --, elle a insisté sur l'urgence d'une action de terrain coordonnée pour garantir le service minimum. Selon elle, la mise en place d'une vaste initiative communautaire, fondée sur la solidarité et la responsabilité partagée, est devenue indispensable pour soulager la population face à cette crise.

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Asma Derouiche a, par ailleurs, salué les efforts des agents de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et de leurs équipes de maintenance, mobilisés pour intervenir lors des pannes, des incendies de générateurs ou des chutes de poteaux électriques. Elle a également salué les interventions des équipes de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) pour effectuer les réparations et faire face aux interruptions de service.

Pour rappel, le gouvernorat de Manouba subit actuellement des coupures d'électricité récurrentes, entraînant de longues interruptions d'approvisionnement, notamment dans les localités de Douar Hicher et Mornaguia. Ces perturbations ont directement provoqué des coupures d'eau dans plusieurs quartiers, amenant des habitants à manifester de nuit devant le siège du district pour exiger des solutions immédiates.