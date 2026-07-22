Tunisie: Les psychologues scolaires, partenaires dans l'amélioration de la qualité de la vie éducative

Le ministre de l'Education, Nourredine Nouri a mis l'accent, mercredi, sur l'importance de renforcer le rôle des psychologues scolaires au sein des établissements éducatifs, dans la mesure où, ils constituent un partenaire essentiel dans l'amélioration de la qualité de la vie éducative et l'accompagnement psychologique et social des élèves.

S'exprimant lors d'une séance de dialogue élargie tenue, au Centre National de Formation et de perfectionnement (CENAFOP), à Carthage, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027, le ministre a soutenu que l'investissement dans la santé mentale de l'élève n'est pas moins important que celui consacré au volet pédagogique, ajoutant que la réussite du processus éducatif requiert une approche globale qui prend en compte l'élève dans toutes ses dimensions.

Il a fait remarquer que son département adopte une démarche participative qui repose sur l'écoute des différents intervenants du système éducatif, en vue de préparer une rentrée scolaire dans de meilleures conditions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a, à cette occasion, pris connaissance des préoccupations des psychologues scolaires et de leurs propositions visant à développer les mécanismes de l'intervention psychologique au sein des établissements éducatifs et à renforcer leur efficacité, de manière à s'adapter aux évolutions que connaît l'école tunisienne.

Il a, à cet égard, affirmé que les différentes propositions seront examinées et que le ministère veillera à répondre favorablement à celles qui pourront être réalisables.

Hanène Naouar, psychologue scolaire a indiqué que le rôle du psychologue scolaire a évolué ces dernières années, dans la mesure où il ne se limite plus à l'intervention en cas de crise, mais repose désormais essentiellement sur la prévention et l'intervention précoce, avant que l'élève n'atteigne le stade du traumatisme ou du trouble psychologique.

» Lorsque cela est nécessaire, le psychologue scolaire assure les premiers secours psychologiques ainsi qu'un accompagnement psychologique post-traumatique, parallèlement à des programmes de prévention axés sur la sensibilisation et l'éducation à la santé mentale », a-t-elle ajouté.

Selon elle, ces programmes comprennent également la formation des éducateurs, des inspecteurs et des conseillers d'orientation scolaire, afin de renforcer la capacité de l'établissement éducatif à détecter les difficultés psychologiques et à y faire face dès leur apparition.

Evoquant la violence et le harcèlement dans les établissements éducatifs, la psychologue scolaire Soumaya Ben Khalifa a affirmé que ces phénomènes ne sont pas nouveaux, précisant qu'ils ont toutefois pris des formes plus complexes avec la généralisation de l'espace numérique.

En effet, a-t-elle dit, leurs effets ne se limitent plus aux murs de l'école, mais s'étendent désormais aux réseaux sociaux, ce qui a exacerbé leurs répercussions psychologiques sur les élèves.

Elle a, par ailleurs, souligné que le psychologue scolaire joue également un rôle important dans l'accompagnement des élèves ayant des besoins spécifiques et dans la facilitation de leur intégration dans le milieu scolaire, de manière à garantir leur pleine participation à la vie éducative et à renforcer leurs chances de réussite.

Elle a affirmé que la thérapie comportementale et cognitive a démontré son efficacité dans la régulation des comportements inadaptés et le renforcement des comportements positifs, lorsqu'elle est mise en oeuvre à un stade précoce et dans le cadre d'une coordination entre le psychologue, la famille et le personnel éducatif.

Enfin, elle a conclu que la prévention demeure le principal pilier du travail du psychologue scolaire, à travers la sensibilisation des élèves et le développement de compétences leur permettant de se protéger et de faire face de manière appropriée aux différentes pressions et difficultés, ce qui contribue ainsi à instaurer un climat scolaire sûr et favorable à l'apprentissage et à la réussite.