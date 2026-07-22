Tunisie: Pénurie de glace - Le secteur de la pêche sous tension face à la canicule

Le Président de la chambre nationale des commerçants de poisson, Mohamed Saddam, a révélé que la demande en glace de la part des marins-pêcheurs a enregistré une hausse marquée ces derniers jours. Cette forte demande, attribuée à la vague de chaleur qui touche actuellement le pays, survient dans un contexte de pénurie sur le marché, alimenté par des coupures répétées d'électricité et d'eau.

Intervenant à la radio, Mohamed Saddam a expliqué que cette pénurie impacte directement l'activité de la pêche maritime. Face au manque de glace nécessaire à la conservation des captures, plusieurs marins ont été contraints de renoncer à leurs sorties en mer.

Il a également souligné que ces perturbations dans l'approvisionnement ont entraîné une hausse des prix de la glace, sous l'effet combiné d'une forte demande et d'une offre en nette baisse.