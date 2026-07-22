Tunisie: Ooredoo renouvelle son partenariat stratégique avec le Comité National Olympique Tunisien jusqu'en 2028

Dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie a renouvelé, pour la troisième fois consécutive, son partenariat stratégique avec le Comité National Olympique Tunisien (CNOT), réaffirmant ainsi son engagement durable en faveur du sport tunisien et de l'accompagnement des athlètes tunisiens dans leur quête d'excellence sur les scènes régionale et internationale.

Bien plus qu'un simple contrat de sponsoring, cette convention traduit une vision commune fondée sur des valeurs de dépassement de soi, de solidarité et d'excellence. Elle reflète la conviction partagée que le sport constitue un véritable levier de développement pour la jeunesse tunisienne et un facteur de rayonnement national.

Ce nouveau partenariat s'étendra jusqu'en 2028, année des Jeux Olympiques, permettant ainsi d'accompagner les athlètes tunisiens tout au long du prochain cycle olympique. L'année 2027 constituera une étape déterminante de leur préparation, tandis que le mois prochain marquera déjà le début d'une nouvelle échéance majeure avec les Jeux Méditerranéens organisés en Italie.

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À cette occasion, M. Eyas Assaf, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Chez Ooredoo Tunisie, nous sommes convaincus que soutenir le sport, c'est investir dans les femmes et les hommes qui porteront les couleurs de la Tunisie sur les plus grandes scènes internationales. Le renouvellement de notre partenariat avec le Comité National Olympique Tunisien, pour la troisième fois consécutive, traduit notre volonté d'inscrire cet engagement dans la durée et d'accompagner nos champions tout au long de leur parcours vers les Jeux Olympiques de 2028. »

De son côté, M. Mehrez Boussayene, Président du Comité National Olympique Tunisien, a affirmé : « Nous sommes fiers de poursuivre cette collaboration avec Ooredoo Tunisie, un partenaire fidèle qui partage pleinement les valeurs du mouvement olympique. Le renforcement de son soutien constitue un signal fort pour nos athlètes et permettra au Comité de poursuivre ses missions dans les meilleures conditions, en vue des prochaines échéances sportives, notamment les Jeux Méditerranéens et les Jeux Olympiques de 2028. »

À travers ce renouvellement, Ooredoo Tunisie confirme une nouvelle fois sa volonté de faire du sport un pilier majeur de son programme de responsabilité sociétale « Tounes T3ich », en soutenant les talents tunisiens, en encourageant la jeunesse et en contribuant au rayonnement de la Tunisie sur la scène sportive internationale.