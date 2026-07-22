Tunisie: Canicule - 7 villes tunisiennes dans le Top 20 mondial des températures les plus élevées

La vague de chaleur qui frappe la Tunisie a atteint un nouveau pic mardi 21 juillet 2026. Sept stations tunisiennes figurent parmi les 20 stations les plus chaudes au monde, selon les données de l'Observatoire tunisien de la météo et du climat, relayant les observations du Pr Ameur Bahba.

La performance la plus marquante revient à Kairouan, qui a enregistré une température maximale de 49,6 °C, se classant à la deuxième place mondiale des températures les plus élevées relevées durant cette journée, derrière Yanbu en Arabie saoudite, qui a atteint 50 °C.

Cette nouvelle journée de chaleur extrême confirme l'intensité de l'épisode caniculaire qui touche la Tunisie depuis plusieurs jours, avec des températures proches des records historiques dans plusieurs régions du pays. Le Pr Ameur Bahba avait déjà alerté sur la poursuite d'une période particulièrement chaude durant les journées du 20 et 21 juillet, avec des valeurs susceptibles d'approcher les 50 °C dans plusieurs zones.

Sept stations tunisiennes dans le classement mondial

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Outre Kairouan, six autres stations tunisiennes apparaissent dans ce classement des températures extrêmes. Il s'agit de Tozeur avec 48,7 °C, l'Aéroport de Gabès avec 48,5 °C, Béja avec 48,3 °C, Tunis-Carthage avec 48,3 °C, Zaghouan avec 48,3 °C et Jendouba avec 48,2 °C.

Ainsi, la Tunisie compte sept villes dans le Top 20 mondial des températures les plus élevées enregistrées mardi 21 juillet, illustrant l'ampleur exceptionnelle de la vague de chaleur qui affecte le pays.

Le Top 20 mondial des températures du mardi 21 juillet

Selon les données relayées par l'Observatoire tunisien de la météo et du climat, le classement des stations les plus chaudes se présente comme suit :

1- Yanbu (Arabie saoudite) : 50,0 °C

2- Kairouan (Tunisie) : 49,6 °C

3- Tiaret (Algérie) : 49,5 °C

4- Bouchegouf (Algérie) : 49,2 °C

5- Biskra (Algérie) : 49,1 °C

6- El Oued (Algérie) : 49,0 °C

7- Skikda (Algérie) : 48,8 °C

8- Ouargla (Algérie) : 48,7 °C

9- Tozeur (Tunisie) : 48,7 °C

10- Mena (Arabie saoudite) : 48,6 °C

11- Tourfan (Chine) : 48,6 °C

12- Aéroport de Gabès (Tunisie) : 48,5 °C

13- Oroumieh (Iran) : 48,4 °C

14- Béja (Tunisie) : 48,3 °C

15- Tunis-Carthage (Tunisie) : 48,3 °C

16- Zaghouan (Tunisie) : 48,3 °C

17- Aïn Defla (Algérie) : 48,2 °C

18- Dehloran (Iran) : 48,2 °C

19- Jendouba (Tunisie) : 48,2 °C

20- El Tarf (Algérie) : 48,2 °C

La Tunisie et l'Algérie au centre de la fournaise

Ce classement met en évidence la forte concentration des températures extrêmes en Afrique du Nord. La Tunisie et l'Algérie occupent une place dominante dans ce palmarès, avec plusieurs stations dépassant le seuil des 48 °C.

Cette situation intervient dans un contexte de forte pression sur les populations et les infrastructures, notamment avec l'explosion de la demande électrique liée à l'utilisation massive de la climatisation, ainsi qu'une tension accrue sur les ressources hydriques.

Les spécialistes appellent à la vigilance face aux risques liés à cette chaleur exceptionnelle, notamment pour les personnes âgées, les enfants, les travailleurs exposés au soleil et les personnes souffrant de fragilités sanitaires.

Alors que le pays traverse l'un des épisodes caniculaires les plus intenses de ces dernières années, une amélioration progressive des conditions météorologiques est attendue avec une baisse graduelle des températures à partir de ce mercredi soir 22 juillet 2026.