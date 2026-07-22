Tunisie: Béja - Les secours toujours mobilisés contre les feux de forêt à Nefza et Téboursouk

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les efforts se poursuivent pour maîtriser l'incendie du djebel Kharkalia, situé dans la zone de Cap Negro à Nefza (gouvernorat de Béja), qui fait rage depuis près de 72 heures, ainsi que celui du djebel El Matria, dans la délégation de Téboursouk.

Le feu a ravagé une importante superficie d'arbres et de végétation forestière au djebel Kharkalia, en raison de la forte densité du couvert végétal dans la zone. L'évaluation précise des dégâts causés par cet incendie, déclenché le 20 juillet, n'a pas encore été établie, et ses causes restent pour l'heure inconnues.

La même source a ajouté que les interventions se poursuivent également pour circonscrire l'incendie qui s'est déclaré ce mardi au djebel El Matria (Dougga, Téboursouk). Une maîtrise du sinistre est espérée dans les prochaines heures, le couvert forestier y étant moins dense qu'au djebel Kharkalia.

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