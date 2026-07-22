Tunisie: Risque de court-circuit dans les foyers - Les conseils de la protection civile

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Protection civile a émis, ce mercredi 22 juillet 2026, une série de recommandations à destination des citoyens afin d'adopter les bons réflexes en cas de court-circuit.

Dans un communiqué officiel, l'organisme appelle à couper immédiatement l'alimentation électrique depuis le disjoncteur principal du logement dès l'apparition de la panne ou du court-circuit.

La Protection civile rappelle fermement qu'il ne faut en aucun cas utiliser d'eau pour éteindre un début d'incendie d'origine électrique, l'eau étant un conducteur naturel d'électricité qui expose à un risque majeur d'électrocution.

Enfin, les services de secours insistent sur la nécessité d'évacuer immédiatement les lieux et de contacter sans délai les pompiers si le départ de feu ne peut pas être maîtrisé en toute sécurité.

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