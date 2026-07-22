Afrique: La Tunisie 3e pour la navigation mobile en 2026

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Avec un indice de performance de 55,9 % pour la navigation sur mobile, la Tunisie se classe 3e parmi les pays comparables à l'Angola par PIB par habitant, selon les données nPerf collectées entre janvier et juillet 2026. Cet indice mesure la fluidité d'affichage des 5 sites les plus visités du pays, traduisant une expérience utilisateur optimale pour consulter des pages web ou lire des articles en ligne.

La Tunisie devant l'Ukraine et le Kirghizistan

La Tunisie affiche un indice de 55,9 % pour la navigation mobile, se positionnant juste derrière le Maroc (57,2 %) et l'Inde (57,1 %). Elle devance l'Ukraine (53,6 %), le Kirghizistan (52,4 %) et l'Algérie (51,2 %). Ces chiffres illustrent la capacité des utilisateurs tunisiens à accéder rapidement et sans interruption à des contenus en ligne, comme des actualités ou des services administratifs.

Des écarts mesurés mais une position solide

L'écart entre la Tunisie et le Maroc, premier du classement, est de 1,3 point, tandis qu'elle dépasse le Vietnam (48,8 %) de 7,1 points. Ces différences se traduisent par des temps de chargement plus ou moins longs pour les pages web, influençant directement la satisfaction des utilisateurs. La Tunisie confirme ainsi sa place parmi les leaders de la navigation mobile dans ce périmètre économique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.