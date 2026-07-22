Afrique: La Tunisie 3e pour la navigation mobile en 2026

Avec un indice de performance de 55,9 % pour la navigation sur mobile, la Tunisie se classe 3e parmi les pays comparables à l'Angola par PIB par habitant, selon les données nPerf collectées entre janvier et juillet 2026. Cet indice mesure la fluidité d'affichage des 5 sites les plus visités du pays, traduisant une expérience utilisateur optimale pour consulter des pages web ou lire des articles en ligne.

La Tunisie devant l'Ukraine et le Kirghizistan

La Tunisie affiche un indice de 55,9 % pour la navigation mobile, se positionnant juste derrière le Maroc (57,2 %) et l'Inde (57,1 %). Elle devance l'Ukraine (53,6 %), le Kirghizistan (52,4 %) et l'Algérie (51,2 %). Ces chiffres illustrent la capacité des utilisateurs tunisiens à accéder rapidement et sans interruption à des contenus en ligne, comme des actualités ou des services administratifs.

Des écarts mesurés mais une position solide

L'écart entre la Tunisie et le Maroc, premier du classement, est de 1,3 point, tandis qu'elle dépasse le Vietnam (48,8 %) de 7,1 points. Ces différences se traduisent par des temps de chargement plus ou moins longs pour les pages web, influençant directement la satisfaction des utilisateurs. La Tunisie confirme ainsi sa place parmi les leaders de la navigation mobile dans ce périmètre économique.