Tunisie: Jusqu'à 50% de mortalité dans les élevages de volailles en raison de la canicule et des coupures d'électricité à Sousse

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La vague de chaleur persistante et les coupures répétées d'électricité commencent à provoquer de lourdes conséquences sur le secteur agricole, notamment l'élevage avicole dans le gouvernorat de Sousse.

Le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche maritime de Sousse, Hassan Latif, a indiqué que plusieurs éleveurs de volailles de la région ont enregistré des taux de mortalité pouvant atteindre 50% de leur cheptel, en raison des conditions climatiques extrêmes et des interruptions fréquentes de l'alimentation électrique.

Intervenant ce mercredi sur les ondes de Jawhara FM, le responsable agricole a précisé que le taux moyen de mortalité enregistré à l'échelle régionale se situe entre 5 et 6%, un niveau qui a fortement affecté la capacité de production des éleveurs.

Selon Hassan Latif, les fortes températures combinées aux coupures d'électricité perturbent particulièrement les élevages avicoles, qui nécessitent des systèmes de ventilation et de régulation thermique permanents pour maintenir des conditions adaptées aux volailles.

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Face à cette situation, le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche maritime de Sousse a appelé les différentes parties concernées à intervenir rapidement afin de trouver une solution et à éviter les coupures de courant, notamment durant les périodes de forte demande énergétique.

Cette alerte intervient alors que plusieurs régions tunisiennes font face à une vague de chaleur intense, accompagnée d'une hausse de la consommation électrique et de recours au délestage dans certaines zones.

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