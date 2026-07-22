Algérie: Canicule - Le pays en première ligne avec huit villes parmi les plus chaudes de la planète

L'Algérie figure parmi les pays les plus touchés par la vague de chaleur exceptionnelle qui frappe l'Afrique du Nord. Huit villes algériennes apparaissent dans le Top 20 mondial des températures les plus élevées enregistrées mardi 21 juillet 2026, selon les données relayées par l'Observatoire tunisien de la météo et du climat, citant les observations du Pr Ameur Bahba.

Cette journée a confirmé l'intensité de la fournaise qui touche la région. La Tunisie et l'Algérie se sont retrouvées au centre de cet épisode thermique extrême, avec plusieurs stations dépassant les 48 °C. En Algérie, la température la plus élevée a été relevée à Tiaret, avec 49,5 °C, classée troisième station la plus chaude au monde derrière Yanbu en Arabie saoudite (50 °C) et Kairouan en Tunisie (49,6 °C).

La présence de huit villes algériennes dans ce classement mondial illustre l'ampleur de la vague de chaleur qui affecte plusieurs régions du pays. L'Office national de la météorologie algérien avait déjà annoncé la persistance d'une vague de chaleur sur plusieurs wilayas, avec des températures pouvant atteindre ou dépasser 48 °C dans certaines zones.

Huit villes algériennes parmi les plus chaudes au monde

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Outre Tiaret, plusieurs autres stations algériennes ont enregistré des valeurs exceptionnelles : Tiaret avec 49,5 °C, Bouchegouf avec 49,2 °C, Biskra avec 49,1 °C, El Oued avec 49,0 °C, Skikda avec 48,8 °C, Ouargla avec 48,7 °C, Aïn Defla avec 48,2 °C et El Tarf avec 48,2 °C.

Ces températures placent l'Algérie au premier plan du classement mondial des zones les plus chaudes observées durant cette journée.

Le Top 20 mondial des températures du mardi 21 juillet

Selon les données publiées par l'Observatoire tunisien de la météo et du climat, le classement complet est le suivant :

1 - Yanbu (Arabie saoudite) : 50,0 °C

2- Kairouan (Tunisie) : 49,6 °C

3- Tiaret (Algérie) : 49,5 °C

4- Bouchegouf (Algérie) : 49,2 °C

5 - Biskra (Algérie) : 49,1 °C

6 - El Oued (Algérie) : 49,0 °C

7- Skikda (Algérie) : 48,8 °C

8- Ouargla (Algérie) : 48,7 °C

9- Tozeur (Tunisie) : 48,7 °C

10- Mena (Arabie saoudite) : 48,6 °C

11- Tourfan (Chine) : 48,6 °C

12 - Aéroport de Gabès (Tunisie) : 48,5 °C

13- Oroumieh (Iran) : 48,4 °C

14- Béja (Tunisie) : 48,3 °C

15- Tunis-Carthage (Tunisie) : 48,3 °C

16- Zaghouan (Tunisie) : 48,3 °C

17- Aïn Defla (Algérie) : 48,2 °C

18- Dehloran (Iran) : 48,2 °C

19- Jendouba (Tunisie) : 48,2 °C

20- El Tarf (Algérie) : 48,2 °C

Une vague de chaleur exceptionnelle au Maghreb

La concentration des températures extrêmes en Tunisie et en Algérie confirme la puissance de la masse d'air chaud qui affecte actuellement le Maghreb. Les deux pays occupent à eux seuls 15 places sur les 20 premières positions du classement mondial, témoignant d'un épisode caniculaire particulièrement intense.

En Algérie, les autorités météorologiques avaient placé plusieurs wilayas en vigilance face à cette vague de chaleur, avec des prévisions annonçant des pics pouvant atteindre 48 à 49 °C dans plusieurs régions.

Cette situation entraîne une forte pression sur les populations, les ressources hydriques et les réseaux électriques, dans un contexte où la demande en énergie augmente fortement en raison de l'utilisation massive des climatiseurs.

Face à ces températures extrêmes, les spécialistes recommandent une vigilance accrue, notamment pour les personnes âgées, les enfants, les travailleurs exposés au soleil et les personnes souffrant de maladies chroniques.