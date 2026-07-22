Tunisie: SNCFT - Le vol des câbles perturbe la circulation des trains

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme face à la recrudescence des vols de câbles en cuivre et des actes de vandalisme ciblant les équipements des passages à niveau sur plusieurs sites.

Selon les données fournies par la compagnie, ces dégradations sont survenues aux dates des 12, 14 et 18 mai, du 5 juin, ainsi que des 6 et 18 juillet 2026. Ces incidents ont entraîné des pannes répétées des barrières automatiques sur plusieurs points stratégiques, notamment aux passages à niveau de la mosquée Al-Chifa à Ben Arous, de l'Office des Céréales et du marché de gros à Bir El Kassâa, des Conduites près de la Protection Civile à Ben Arous, ainsi qu'au niveau des deux passages de la gare de Naâssen.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la SNCFT a indiqué avoir déposé des plaintes et dressé des procès-verbaux auprès des autorités sécuritaires et judiciaires compétentes. En parallèle, l'entreprise a mobilisé ses équipes techniques pour intervenir selon les moyens disponibles et a lancé un appel d'offres afin de réparer et remettre en état les installations endommagées.

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En attendant la finalisation des travaux de réhabilitation et le retour à la normale dans les plus brefs délais, la compagnie ferroviaire réitère son appel à la vigilance. Elle invite l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence à ces intersections, à respecter scrupuleusement la signalisation de sécurité et à vérifier que la voie est libre avant de traverser. La SNCFT encourage également le public à signaler tout acte de vol ou de sabotage ciblant le réseau.

Enfin, afin de renforcer la sécurité des usagers, la société a décidé de réduire temporairement la vitesse des trains lors du franchissement des zones impactées.