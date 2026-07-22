Angola: La Sonangol présente ses projets de transition énergétique à la FILDA

Icolo e Bengo — La Sonangol présente, à l'occasion de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA) 2026, organisée à Icolo e Bengo, des projets de numérisation et de décarbonation de ses opérations, en adéquation avec les objectifs de la transition énergétique.

À travers un stand interactif dédié au secteur de l'énergie, la compagnie pétrolière nationale angolaise met en avant sa vision stratégique ainsi que des projets novateurs orientés vers la diversification et la durabilité du secteur énergétique.

« Nous voulons montrer à la population comment le pétrole est exploité, l'importance de cette ressource pour le pays et les actions que nous entreprenons afin d'assurer une production plus durable et davantage fondée sur le contenu local », a déclaré mercredi à l'ANGOP le responsable du stand, David Cardoso.

Selon ce dernier, les visiteurs peuvent découvrir dans l'espace d'exposition de l'entreprise des maquettes de plateformes offshore, des simulateurs de forage ainsi que des panneaux numériques fournissant des informations sur les bassins sédimentaires angolais.

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Il a précisé que le stand présente également l'ensemble du processus de l'industrie pétrolière en Angola, depuis la phase de prospection jusqu'à la production et la commercialisation.

L'espace comprend par ailleurs une zone consacrée aux fournisseurs nationaux et aux opportunités d'affaires générées par l'industrie pétrolière.

Au-delà des activités liées à l'exploitation pétrolière, David Cardoso a indiqué que la Sonangol présente également aux visiteurs et aux potentiels partenaires un programme d'autonomisation des femmes dénommé « Ukenbo na Sonangol ».

La Sonangol est chargée de l'exploration, de la production, du raffinage et de la commercialisation du pétrole et du gaz naturel. Elle joue également un rôle majeur dans la mise en oeuvre de projets d'expansion énergétique en Angola.

La FILDA 2026 s'impose comme une plateforme stratégique de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et de la mobilisation des investissements en Angola.