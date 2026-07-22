Angola: La numérisation du commerce au centre de la deuxième journée de la FILDA 2026

Icolo e Bengo — Une conférence consacrée à la numérisation du commerce international est au centre des activités de la deuxième journée de la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), qui se déroule depuis mardi dans la Zone économique spéciale (ZEE), dans la province d'Icolo e Bengo.

Parallèlement à cette initiative, organisée par la Banque nationale d'Angola (BNA), la plus grande plateforme d'affaires du pays prévoit également une conférence sur l'éducation financière, proposée par Nossa Seguros, ainsi que la campagne « O Money : donne toujours plus », lancée par Unitel.

Le programme de ce mercredi prévoit également comme nouveauté le lancement du camion Shacman, un véhicule qui se distingue par sa conception légère et un poids compris entre 8,8 et 9,4 tonnes.

Lors de l'ouverture de la 41e édition de la FILDA 2026, le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a annoncé la création de 774 mille emplois formels entre janvier 2023 et juin 2026, dont environ 95 % résultent de la dynamique du secteur privé.

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Il a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à poursuivre l'approfondissement des réformes, à préserver la stabilité macroéconomique et à créer un environnement toujours plus favorable aux investissements et au développement des entreprises.

La FILDA 2026 s'affirme comme un espace majeur de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et de mobilisation des investissements en Angola.

Prévu jusqu'au 26 juillet, l'événement se déroule sous le thème « Produire et innover localement, vaincre globalement » et réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux.