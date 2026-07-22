Angola: L'ancienne ministre de la Pêche condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis

Luanda — La Cour suprême (TS) a condamné mercredi l'ancienne ministre de la Pêche et de la Mer, Victória de Barros Neto, à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, dans le cadre d'une procédure judiciaire dans laquelle elle était poursuivie pour des faits liés au détournement de fonds publics.

En plus de la peine prononcée, la juridiction a ordonné à l'intéressée de restituer à l'État la somme de 34 millions 25 mille kwanzas.

Dans la même affaire, Rafael Virgílio Pascoal et Yanga Nsalamby Mário ont écopé chacun d'une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement, également assortie du sursis, avec l'obligation de rembourser à l'État un montant de 3 millions 998 mille 400 kwanzas chacun.

Le collège des juges a décidé de suspendre l'exécution des peines pour une période de trois ans. Durant cette période, les condamnés devront respecter les conditions imposées par le tribunal, notamment le paiement des frais judiciaires fixés à 250 mille kwanzas.

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Les prévenus étaient poursuivis pour des faits de détournement de fonds publics, une infraction prévue et sanctionnée par les articles 362, paragraphe 1, alinéa c), et 391, alinéa a), du Code pénal.

L'audience était présidée par le juge conseiller João Fuantoni, assisté des juges conseillers Nazaré Pascoal et Artur Gunza.

Après la lecture du jugement, les avocats de la défense ont introduit un recours contre la décision, lequel a été admis par la Cour, ayant été présenté dans les délais prévus par la loi.

Le procès avait débuté le 29 avril 2026.