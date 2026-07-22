Angola: L'hommage rendu à Huíla parmi les temps forts de la première journée de la FILDA 2026

Icolo e Bengo — L'hommage rendu à la province de Huíla, première à être désignée « mascotte » de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), a constitué l'un des principaux temps forts de la première journée de la plus grande manifestation économique du pays, qui se déroule du 21 au 26 juillet dans la Zone économique spéciale (ZEE), à Icolo e Bengo.

Cette distinction récompense le riche patrimoine historique et culturel de la province, ainsi que son importance stratégique dans l'économie nationale. Elle vise également à attirer davantage d'investisseurs vers cette région particulièrement riche en ressources minérales.

Sur les 35 minerais recensés en Angola, 23 sont présents dans la province de Huíla, où plusieurs gisements font déjà l'objet de prospections et d'exploitations, offrant ainsi d'importantes opportunités d'investissement dans le secteur minier.

Outre ses ressources minérales, la province dispose de vastes terres arables et de cours d'eau permanents favorables au développement agricole. Elle est également le berceau du peuple Mumuila, l'un des principaux symboles identitaires de Huíla, réputé pour la richesse de ses traditions, ses tenues caractéristiques, ses coiffures emblématiques et son profond attachement aux coutumes ancestrales.

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Être désignée « mascotte » de la plus importante foire économique d'Angola revient à bénéficier du statut de province invitée d'honneur, avec la mise à disposition d'un pavillon spécial de grande envergure destiné à promouvoir l'ensemble de ses potentialités.

Un autre moment marquant de cette première journée a été la lecture du message du Président de la République, João Lourenço, par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, qui a procédé à l'ouverture officielle de la 41e édition de la FILDA.

Placée sous le thème « Produire et innover localement, réussir à l'échelle mondiale », la FILDA demeure la principale vitrine des capacités productives, entrepreneuriales et institutionnelles de l'Angola. Elle réunit des entreprises nationales et étrangères, des organismes publics, des investisseurs, des partenaires au développement ainsi que des représentants de nombreux secteurs de l'économie. NGS/QCB/BS