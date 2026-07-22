Angola: L'enregistrement électoral concerne déjà plus de 502 mille citoyens au pays

Icolo e Bengo — Cinq cent deux mille six cent vingt-cinq citoyens âgés de 18 ans et plus ont déjà actualisé leurs données électorales et effectué la preuve de vie depuis le lancement de l'opération d'enregistrement électoral d'office, le 15 juin dernier.

L'information a été communiquée mardi à l'ANGOP par le directeur national de l'Enregistrement électoral d'office, Pascoal Santana, en marge de l'ouverture de la Foire internationale de l'Angola (FILDA), qui se tient dans la Zone économique spéciale (ZEE), dans la province d'Icolo e Bengo.

Parmi les provinces ayant enregistré le plus grand nombre d'opérations, le responsable a cité Luanda, Huambo, Benguela, Bié et Cuanza-Sul.

Il a assuré que le processus se déroule normalement dans les 21 provinces du pays, les Guichets uniques de services publics (BUAP) fonctionnant du lundi au vendredi jusqu'à 17 heures et le samedi jusqu'à midi.

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Pascoal Santana a exhorté les citoyens à se rendre dans les centres d'enregistrement de leurs zones de résidence afin de garantir leur participation aux élections générales de 2027.

Il a également précisé que le BUAP installé par le ministère de l'Administration du territoire dans l'enceinte de la FILDA restera accessible jusqu'au dernier jour de la foire économique, avec pour objectif d'actualiser les données du plus grand nombre possible d'exposants et de visiteurs.

L'opération d'enregistrement électoral d'office et de preuve de vie se poursuivra jusqu'au 31 mars 2027.