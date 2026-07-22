Angola: Foot/D1 - Le président du FC Cabinda démissionne

21 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/WR/SB

Cabinda — Le président du FC Cabinda, Raimundo de Almeida, a démissionné de son poste lundi pour des raisons personnelles, après six années à la tête du club.

Selon un communiqué du club, reçu mardi par l'ANGOP, la démission a été officiellement adressée au président de l'Assemblée générale.

Le dirigeant explique que cette décision est le fruit d'une « profonde réflexion sur des raisons personnelles qui ont rendu inévitable la fin de son mandat à la tête du club ».

Il considère ses six années à la tête du club comme positives, rappelant qu'elles ont été marquées par la nécessité de maintenir la compétitivité de l'équipe.

Le FC Cabinda retrouve la Girabola cette année, après plus d'une décennie en deuxième division.

La saison 2026/2027 débutera le 15 août avec la Super-coupe opposant Petro de Luanda, champion national, à Wiliete de Benguela, vainqueur de la Coupe d'Angola. Le Championnat national de football de première division, dit Girabola, commencera le 20 août.

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